Se aproximan las fiestas de fin de año y las series y películas con temática de Navidad comienzan a revolucionar el catálogo de Netflix. Ni hablar de los nuevos estrenos: este, en particular, está protagonizado por Alexandra Breckenridge, la actriz principal de Un lugar para soñar.
La película navideña que domina Netflix: una comedia romántica que recuerda a Un lugar para soñar
Alexandra Breckenridge es la protagonista de una comedia romántica que ya arrasa entre las series y películas de Navidad en Netflix
Este miércoles 3 de diciembre de 2025, la plataforma de Netflix sorprendió a los suscriptores con la película El secreto de Santa, una comedia romántica dirigida por Mike Rohl que tiene una duración de apenas 1 hora y 32 minutos.
Para la crítica especializada de Screen Rant, El secreto de Santa “da una nota inesperadamente resonante, mezclando humor, angustia y una conexión duramente ganada en una conclusión que funciona ligeramente mejor de lo que sugiere su fórmula”.
Netflix: de qué trata la película El secreto de Santa
En esta nueva película de Netflix, Alexandra Breckenridge, protagonista de Un lugar para soñar, interpreta a una madre soltera que se disfraza de Santa para que el heredero de un elegante hotel la contrate.
Taylor se disfraza de Papá Noel en un complejo turístico para financiar las clases de esquí de su hija. Trabajando con el encantador gerente Matthew (Ryan Eggold), encuentra la alegría de las fiestas y una oportunidad para el amor en medio de los desafíos.
Netflix: tráiler de la película El secreto de Santa
Reparto de El secreto de Santa, película de Netflix
- Alexandra Breckenridge (Taylor)
- Ryan Eggold (Matthew)
- Tia Mowry
- Madison MacIsaac
- Diana Maria Riva
- Dominic Fox
Dónde ver la película El secreto de Santa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El secreto de Santa se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El secreto de Santa se puede ver en Netflix.
- España: la película El secreto de Santa se puede ver en Netflix.