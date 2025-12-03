La película navideña que domina Netflix: una comedia romántica que recuerda a Un lugar para soñar

Este miércoles 3 de diciembre de 2025, la plataforma de Netflix sorprendió a los suscriptores con la película El secreto de Santa, una comedia romántica dirigida por Mike Rohl que tiene una duración de apenas 1 hora y 32 minutos.

Para la crítica especializada de Screen Rant, El secreto de Santa “da una nota inesperadamente resonante, mezclando humor, angustia y una conexión duramente ganada en una conclusión que funciona ligeramente mejor de lo que sugiere su fórmula”.