Una de las series españolas más importantes y exitosas de los últimos años es "El tiempo entre costuras", la cual se estrenó en 2013 y se basó en una novela de María Dueñas.
De qué tratará 'Sira', la continuación de 'El tiempo entre costuras': cuándo se estrena
Antena 3 prepara una nueva serie que promete replicar el éxito de la icónica "El tiempo entre costuras"
Ahora se confirmó la creación de una serie que viene a actuar como la continuación de "El tiempo entre costuras" y muchos celebran esta noticia.
¿De qué tratará la serie "Sira"?
Antena 3 confirmó el inicio de rodaje de la serie "Sira", la nueva apuesta para el prime time español. Esta producción contará con el protagónico de la actriz Adriana Ugarte y se basará en la novela de María Dueñas.
"Sira" es la continuación de "El tiempo entre costuras", uno de los mayores éxitos de la ficción española de los últimos años. El rodaje ya comenzó y las locaciones elegidas son Madrid, Bizkaia y Marruecos, y se estrenará en exclusiva en Atresplayer, antes de su llegada al prime time de Antena 3. Luego, "Sira" estará disponible para todo el mundo en la plataforma de streaming Netflix.
Si nos basamos en la sinopsis oficial de la novela, la serie retomará la vida de Sira después de haber terminado su trabajo como colaboradora de los Servicios Secretos británicos y su objetivo es disfrutar de cierta calma, aunque el destino tiene otros planes para ella y una vez más tendrá que sacar toda su astucia para salir adelante. Ambientada en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la protagonista se paseará por los distintos escenarios antes mencionados en busca de una nueva vida no exenta de peligros, llena de reencuentros y con la maternidad como nuevo reto.
En cuanto a sus protagonistas, además de la mencionada Adriana Ugarte, también aparecerán Rubén Cortada, Peter Vives, Carlos Santos y Elvira Mínguez, que retoman los personajes de "El tiempo entre costuras", y Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Orla O’leary, Kathleen Gati, Darío Grandinetti, Carlos Olalla, Francesc Garrido, Cecilia Suárez y Sue Flack, completan el reparto entre otros.
Hasta el momento se desconoce cuándo se estrenará "Sira", pero las fanáticas de esta historia ya le han manifestado a Antena 3 y Netflix que esperan con ansias esta producción.