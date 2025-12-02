De qué tratará 'Sira', la continuación de 'El tiempo entre costuras': cuándo se estrena

Embed - Atresmedia Comunicacion on Instagram: " Arranca el rodaje de ‘Sira’, nueva serie para el Prime Time de @antena3com con Adriana Ugarte como protagonista Basada en la novela de @maria.duenas.oficial esta nueva ficción de @buendiaestudiosbizkaia_ para el prime time de Antena 3, supone la esperada continuación de ‘El tiempo entre costuras’, uno de los mayores éxitos de la ficción española de los últimos años ‘Sira’ ha comenzado ya su rodaje, que tendrá lugar en distintas localizaciones de Madrid, Bizkaia y Marruecos, y se estrenará en exclusiva en atresplayer, antes de su llegada al prime time de Antena 3, y posteriormente estará disponible en Netflix, tanto en España, como en varios territorios internacionales ‘Sira’ está protagonizada por @adrianaugarte10, @rubencortada, @petervives, @carlossantosr y @elviraminguez, que retoman los personajes de ‘El tiempo entre costuras’, y Jeremy Neumark Jones, @borja_luna, Orla O’leary, Kathleen Gati, Darío Grandinetti, Carlos Olalla, Francesc Garrido, Cecilia Suárez y Sue Flack, completan el reparto entre otros ‘Sira’ es una producción original de @buendiaestudiosbizkaia_ con la participación con Atresmedia y @netflixes" View this post on Instagram

"Sira" es la continuación de "El tiempo entre costuras", uno de los mayores éxitos de la ficción española de los últimos años. El rodaje ya comenzó y las locaciones elegidas son Madrid, Bizkaia y Marruecos, y se estrenará en exclusiva en Atresplayer, antes de su llegada al prime time de Antena 3. Luego, "Sira" estará disponible para todo el mundo en la plataforma de streaming Netflix.

Si nos basamos en la sinopsis oficial de la novela, la serie retomará la vida de Sira después de haber terminado su trabajo como colaboradora de los Servicios Secretos británicos y su objetivo es disfrutar de cierta calma, aunque el destino tiene otros planes para ella y una vez más tendrá que sacar toda su astucia para salir adelante. Ambientada en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la protagonista se paseará por los distintos escenarios antes mencionados en busca de una nueva vida no exenta de peligros, llena de reencuentros y con la maternidad como nuevo reto.

El tiempo entre costuras "El tiempo entre costuras" tendrá su tan esperada continuación.

En cuanto a sus protagonistas, además de la mencionada Adriana Ugarte, también aparecerán Rubén Cortada, Peter Vives, Carlos Santos y Elvira Mínguez, que retoman los personajes de "El tiempo entre costuras", y Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Orla O’leary, Kathleen Gati, Darío Grandinetti, Carlos Olalla, Francesc Garrido, Cecilia Suárez y Sue Flack, completan el reparto entre otros.

Hasta el momento se desconoce cuándo se estrenará "Sira", pero las fanáticas de esta historia ya le han manifestado a Antena 3 y Netflix que esperan con ansias esta producción.