Acaba de llegar a Netflix y es el drama coreano del momento

La serie lleva tan solo un par de días disponibles en el catálogo de series y películas, y su historia no es apta para los suscriptores menores de 16 años de Netflix, por la presencia de escenas y lenguaje inapropiado. En la plataforma, aparece como uno de los relatos tendencia de la actualidad, no solo de los dramas, sino en general, posicionándose entre las 10 más reproducidas en muchos países.

Netflix decidió incorporar a esta serie al catálogo de series y películas durante el 2025, y desde entonces es considerada como uno de los dramas coreanos furor de la plataforma.

Embed - La vida soñada del Sr. Kim | TRÁILER OFICIAL | Netflix

Netflix: de qué trata la serie La vida soñada del Sr. Kim

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana furor con 12 capítulos, La vida soñada del Sr. Kim centra su historia en: "Tras haber hecho carrera en una empresa, un hombre de mediana edad emprende un camino de autodescubrimiento en el que intenta reencontrarse con la felicidad verdadera".

Corta, intensa, dramática, son los principales motivos por el cual los suscriptores se encuentran cautivados con esta novedosa serie de Netflix.

la vida soñada del sr kim 2

Netflix: reparto de la serie La vida soñada del Sr. Kim

Ryu Seung Ryong como Kim Nam Su

Myung Se Bin como Park Ha Jin

Cha Kang Yoon como Kim Su Gyeom

Yoo Seung Mok como Baek Jong Tae

Lee Shin Ki como Manager Do Jin Woo

Lee Seo Hwan como Heo Tae Hwan

Jung Soon Won como Jung Sung Koo

Shin Dong Won como Manager Song Ik Hyun

Ha Seo Yoon como Kwon Song Hee

Dónde ver La vida soñada del Sr. Kim, según la zona geográfica