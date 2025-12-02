Netflix renueva a diario, su catálogo de series y películas, con la idea de ofrecer opciones para todos los gustos. Una serie ha logrado posicionarse dentro de la plataforma como el gran drama del momento, con una historia que se compone de tan solo 12 capítulos y que llega a confirmar el liderazgo absoluto de los relatos coreanos: La vida soñada del Sr. Kim.
Acaba de llegar a Netflix y es el drama coreano del momento
La serie lleva muy poco tiempo en Netflix, pero con un puñado de capítulos se ha convertido en una de las mayores tendencias coreanas
Se puede decir que el 2025 es el año de las series y películas de producción asiática, y es que especialmente las historias coreanas han arrasado en visitas en el catálogo de Netflix, superando a todas las demás. Esta serie es una de las últimas grandes incorporaciones de la plataforma, y también una de las historias tendencias de la actualidad, con un relato dramático intenso y muy atractivo.
Estamos hablando de una serie que es un poco más larga que las últimas ofertas coreanas de Netflix, y es que en total, cuenta con 12 capítulos, pero todos superan la hora de duración. La oferta del catálogo de series y películas no se encasilla simplemente en el género dramático, sino que es un mix con comedia, conformando una historia muy simpática, atractiva e intensa, que enamoró a suscriptores en un par de horas.
La serie lleva tan solo un par de días disponibles en el catálogo de series y películas, y su historia no es apta para los suscriptores menores de 16 años de Netflix, por la presencia de escenas y lenguaje inapropiado. En la plataforma, aparece como uno de los relatos tendencia de la actualidad, no solo de los dramas, sino en general, posicionándose entre las 10 más reproducidas en muchos países.
Netflix decidió incorporar a esta serie al catálogo de series y películas durante el 2025, y desde entonces es considerada como uno de los dramas coreanos furor de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie La vida soñada del Sr. Kim
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana furor con 12 capítulos, La vida soñada del Sr. Kim centra su historia en: "Tras haber hecho carrera en una empresa, un hombre de mediana edad emprende un camino de autodescubrimiento en el que intenta reencontrarse con la felicidad verdadera".
Corta, intensa, dramática, son los principales motivos por el cual los suscriptores se encuentran cautivados con esta novedosa serie de Netflix.
Netflix: reparto de la serie La vida soñada del Sr. Kim
- Ryu Seung Ryong como Kim Nam Su
- Myung Se Bin como Park Ha Jin
- Cha Kang Yoon como Kim Su Gyeom
- Yoo Seung Mok como Baek Jong Tae
- Lee Shin Ki como Manager Do Jin Woo
- Lee Seo Hwan como Heo Tae Hwan
- Jung Soon Won como Jung Sung Koo
- Shin Dong Won como Manager Song Ik Hyun
- Ha Seo Yoon como Kwon Song Hee
Dónde ver La vida soñada del Sr. Kim, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La vida soñada del Sr. Kim se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The Dream Life of Mr. Kim se puede ver en Netflix.
- España: la serie La vida soñada del Sr. Kim se puede ver en Netflix.