Netflix presenta un extraordinario título alemán que tiene escenas desbordantes de tensión

Hanna-película Saoirse Ronan es la protagonista de la película Hanna, disponible en Netflix desde el 1 de diciembre de 2025.

Para Diego Lerer de Diario Clarín, la película “tiene la capacidad de sorprender y sacar al espectador de la rutina, aunque muchas de esas salidas produzcan un choque entre realismo y fantasía que casi obliga a tomar partido por una u otra parte”.

“’Hanna‘ ofrece un verdadero bombardeo de imágenes alucinantes, y secuencias totalmente dementes, filmadas de manera formidable", declaró el crítico Diego Curubeto de Diario Ámbito Financiero.

Netflix: de qué trata la película Hanna

La sinopsis oficial de la película Hanna versa: “Criada en aislamiento y entrenada para ser asesina, la adolescente Hanna (Saoirse Ronan) sueña con una vida normal, pero cuando sale de su escondite se convierte en el blanco de la CIA”.

Hanna-película (2) La película Hanna recibió las mejores críticas por parte de la prensa especializada internacional.

Hanna tiene 16 años. Es brillante, curiosa y una devota hija. Excepcionalmente, tiene la fuerza y la energía de un soldado; esto se debe a que fue criada por su padre viudo, Erik (Eric Bana), un ex hombre de la CIA, en las salvajes tierras del norte de Finlandia.

Erik ha enseñado a Hanna a cazar, la ha entrenado con un duro programa de autodefensa y le ha enseñado a leer y escribir con tan solo una enciclopedia y un libro de cuentos de hadas. La joven ha vivido una vida muy diferente a la de cualquier otra adolescente; toda su educación y entrenamiento se reduce a un objetivo: convertirla en la perfecta asesina.

Pero en el mundo real hay una cuenta pendiente con la familia de Hanna, y con una mezcla de orgullo paternal y temor, Erik se da cuenta de que ya no puede retener más a su hija. Este momento crucial cambia bruscamente la adolescencia de Hanna y se embarca en la misión para que estaba destinada.

Netflix: tráiler de la película Hanna

Embed - "HANNA" - Tráiler (español)

Reparto de Hanna, película de Netflix

Saoirse Ronan (Hanna)

Eric Bana (Erik)

Cate Blanchett (Marissa)

Tom Hollander (Isaacs)

Olivia Williams (Rachel)

Jason Flemyng (Sebastian)

Jessica Barden (Sophie)

Michelle Dockery (False Marissa)

Vicky Krieps (Johanna Zadeck)

Dónde ver la película Hanna, según la zona geográfica