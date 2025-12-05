Moneda en el aire para el juez Sebastián Sarmiento. Ya hizo todo lo que estaba a su alcance: se defendió para seguir siendo juez en Mendoza y también rindió para ser magistrado en la Patagonia. Ahora, se impone la espera.
Sebastián Sarmiento en Neuquén: "La denuncia en el Jury fue por los celulares en las cárceles"
Sebastián Sarmiento enfrenta horas decisivas para seguir siendo juez en Mendoza, donde el Jury se expedirá el jueves, y también para ser magistrado en Neuquén
Es que las decisiones sobre su futuro laboral se reparten entre el Jury de Enjuiciamiento de Mendoza, que el jueves 11 determinará si archiva las denuncias en su contra por la liberación anticipada de presos o avanza hacia el juicio de destitución, y el Consejo de la Magistratura de Neuquén, donde expuso como candidato a juez de Ejecución en Zapala, localidad del interior de esa provincia.
Los 21 integrantes del Jury de Enjuiciamiento se reunirán a las 9 de la mañana del jueves 11 en el cuarto piso de los Tribunales tras haber leído el escrito de casi 180 fojas mediante el cual el juez Sebastián Sarmiento se defendió -personalmente aunque cuenta con defensor público- de las acusaciones presentadas en junio último, después de haberse inscripto para concursar por el cargo en Neuquén.
Sebastián Sarmiento en Neuquén y la pregunta sobre el Jury en Mendoza
Sebastián Sarmiento (49) sabe, al igual que sus competidores -Andrea Calarame y Federico González Vital, siguen al mendocino como segunda y tercero tras las calificaciones académicas y de los antecedentes- que acceder al Juzgado de Ejecución en Zapala implica vivir también allí, a casi 200 kilómetros de la capital.
Durante la entrevista personal con integrantes del Consejo de la Magistratura de Neuquén, el juez Sebastián Sarmiento se presentó informando, con finos detalles, sus datos personales y derrotero profesional.
Habló de su paso por la función pública como asesor en la Cámara de Diputados y más tarde como director de la cárcel Almafuerte y titular del Servicio Penitenciario Provincial con 24 centros de detención con penados a cargo; también como juez de Ejecución Penal desde 2013, competencia que mutó -tras una serie de reformas- a la de Juez Penal Colegiado en 2017. Además, integrante de la Asociación de Magistrados de Mendoza y del Consejo de la Magistratura de Mendoza.
Sus capacitaciones también fueron un punto alto. Diplomado en perfiles criminales y Diplomado en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial. Y, entre otras, una especialización en Criminología y una Maestría en Derecho Penal en Sevilla.
Sin embargo, cuando se refirió al proceso de Jury de Enjuiciamiento en desarrollo en Mendoza lo hizo tras la pregunta de una consejera. "No puedo dejar de preguntárselo porque es de público conocimiento", dijo.
Sarmiento agradeció la pregunta porque, dijo, "es indispensable aclararlo". Y dijo: "El Jury no está abierto. Hay una presentación de un legislador del sur de Mendoza en la que se cuestionan decisiones de carácter jurisdiccional. No hay cuestiones de corrupción y demoras. De hecho, soy el juez que tiene más audiencias fijadas desde la implementación de la oralidad en los procesos penales en Mendoza: 9.400 audiencias agendadas y realizadas. Tampoco la denuncia tiene que ver con cuestiones éticas sino con los criterios jurisdiccionales".
Celulares en las cárceles: el caso que complicó al juez
El juez Sarmiento explicó que el Jury mendocino ha sido tratado en Naciones Unidas, en Ginebra, en la temática independencia judicial y que se concluyó que "no hay mal desempeño y que con el Jury se intenta transformar decisiones jurisdiccionales en cuestiones disciplinarias, lo que genera un efecto inhibidor en los demás operadores judiciales. Es decir que afecta la independencia judicial".
"En mi defensa escrita ante el Jury de Enjuiciamiento -siguió el mendocino- dejé sentado que el caso central tiene que ver con la autorización, de mi parte, del uso de celulares en las cárceles. Ese caso disparó la motivación de la presentación en el Jury, que fue en junio de este año, posterior a que me inscribiera en este concurso en mayo".