Sebastián Sarmiento en Neuquén: "La denuncia en el Jury fue por los celulares en las cárceles"

Sebastián Sarmiento-Concurso Neuquén Sebastián Sarmiento durante la entrevista personal con consejeros de la Magistratura de Neuquén, donde aspira a ser juez de Ejecución Penal a 200 km de la capital. Captura de pantalla

Sebastián Sarmiento en Neuquén y la pregunta sobre el Jury en Mendoza

Sebastián Sarmiento (49) sabe, al igual que sus competidores -Andrea Calarame y Federico González Vital, siguen al mendocino como segunda y tercero tras las calificaciones académicas y de los antecedentes- que acceder al Juzgado de Ejecución en Zapala implica vivir también allí, a casi 200 kilómetros de la capital.

Durante la entrevista personal con integrantes del Consejo de la Magistratura de Neuquén, el juez Sebastián Sarmiento se presentó informando, con finos detalles, sus datos personales y derrotero profesional.

Habló de su paso por la función pública como asesor en la Cámara de Diputados y más tarde como director de la cárcel Almafuerte y titular del Servicio Penitenciario Provincial con 24 centros de detención con penados a cargo; también como juez de Ejecución Penal desde 2013, competencia que mutó -tras una serie de reformas- a la de Juez Penal Colegiado en 2017. Además, integrante de la Asociación de Magistrados de Mendoza y del Consejo de la Magistratura de Mendoza.

Embed - Juez/a de Ejecución Penal, Zapala.Postulante: Miguel Sebastián Sarmiento. Entrevista Personal

Sus capacitaciones también fueron un punto alto. Diplomado en perfiles criminales y Diplomado en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial. Y, entre otras, una especialización en Criminología y una Maestría en Derecho Penal en Sevilla.

Sin embargo, cuando se refirió al proceso de Jury de Enjuiciamiento en desarrollo en Mendoza lo hizo tras la pregunta de una consejera. "No puedo dejar de preguntárselo porque es de público conocimiento", dijo.

Sarmiento agradeció la pregunta porque, dijo, "es indispensable aclararlo". Y dijo: "El Jury no está abierto. Hay una presentación de un legislador del sur de Mendoza en la que se cuestionan decisiones de carácter jurisdiccional. No hay cuestiones de corrupción y demoras. De hecho, soy el juez que tiene más audiencias fijadas desde la implementación de la oralidad en los procesos penales en Mendoza: 9.400 audiencias agendadas y realizadas. Tampoco la denuncia tiene que ver con cuestiones éticas sino con los criterios jurisdiccionales".

Celulares en las cárceles: el caso que complicó al juez

El juez Sarmiento explicó que el Jury mendocino ha sido tratado en Naciones Unidas, en Ginebra, en la temática independencia judicial y que se concluyó que "no hay mal desempeño y que con el Jury se intenta transformar decisiones jurisdiccionales en cuestiones disciplinarias, lo que genera un efecto inhibidor en los demás operadores judiciales. Es decir que afecta la independencia judicial".

"En mi defensa escrita ante el Jury de Enjuiciamiento -siguió el mendocino- dejé sentado que el caso central tiene que ver con la autorización, de mi parte, del uso de celulares en las cárceles. Ese caso disparó la motivación de la presentación en el Jury, que fue en junio de este año, posterior a que me inscribiera en este concurso en mayo".