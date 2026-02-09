Los números que dejó la sentencia contra Walter Bento: dólares, millones de pesos, días y años

En un extenso proceso que duró más de 2 años y medio, el viernes pasado se dictó la sentencia final contra Walter Bento y otros procesados. Dentro de ellos se encontraban los integrantes de la banda que el ex magistrado lideraba para gestionar el cobro de los millonarios sobornos para favorecer a presos.

Las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira también sentenciaron a los pagadores de las coimas en Mendoza, así como a dos integrantes de la familia de Walter Bento -su esposa Marta Boiza y uno de sus hijos, Nahuel Bento- por participar en el circuito de lavado del dinero que obtenían de los sobornos.