La condena a 18 años de prisión contra el ex juez federal Walter Bento no fue el único dato destacado del viernes pasado. El final del megajuicio por el cobro de coimas en Mendoza dejó un tendal de situaciones y números detrás de sí.
Los números que dejó la sentencia contra Walter Bento: dólares, millones de pesos, días y años
El viernes pasado finalizó el megajuicio federal con una condena a 18 años de prisión contra Walter Bento, pero no fue el único número importante que dejó el proceso
En un extenso proceso que duró más de 2 años y medio, el viernes pasado se dictó la sentencia final contra Walter Bento y otros procesados. Dentro de ellos se encontraban los integrantes de la banda que el ex magistrado lideraba para gestionar el cobro de los millonarios sobornos para favorecer a presos.
Las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira también sentenciaron a los pagadores de las coimas en Mendoza, así como a dos integrantes de la familia de Walter Bento -su esposa Marta Boiza y uno de sus hijos, Nahuel Bento- por participar en el circuito de lavado del dinero que obtenían de los sobornos.
Los números que dejó el megajuicio contra Walter Bento
- 33 personas fueron procesadas y comenzaron a ser juzgadas el 25 de julio de 2023
- 17 personas terminaron siendo declaradas culpables y recibieron años de prisión
- 927 días duró el megajuicio federal desde ese día de julio hasta el 6 de febrero pasado
- 166 audiencias se realizaron en total durante todo ese lapso de tiempo, teniendo en cuenta que generalmente se realizaban 3 sesiones semana por medio
- 822 días lleva privado de su libertad Walter Bento desde el 8 de noviembre de 2023, actualmente alojado en el Complejo Penitenciario Federal VI ubicado en Cacheuta
- 78 años y 6 meses es la totalidad de los años de prisión de todas las personas que fueron condenadas el viernes pasado
- $1.334.543.316 es la suma de todas las multas que le impusieron a los condenados en el megajuicio (920.000 dólares al cambio de hoy)
- 1.800.000 dólares en coimas fue lo que Fiscalía Federal consideró en su alegato final que logró probar
- 7 departamentos fueron decomisados al clan familiar de Walter Bento
- 7 locales comerciales ubicados en Il Mercato fueron decomisados al clan familiar de Walter Bento
- 5 vehículos de alta gama fueron decomisados al clan familiar de Walter Bento