George Clooney llega a Netflix con un estreno sobre la crisis existencial

La nueva película que llegó a Netflix ya recibió los mejores elogios y es un gran acierto del 2025 entre todas las series y películas

Miguel Guayama
El actor George Clooney interpreta a Jay Kelly en la película de Netflix.

Muchas veces se ha dicho que todo lo que toca el actor George Clooney se vuelve oro. Y con la llegada de su nueva película a Netflix, lo termina de corroborar. Jay Kelly, una comedia dramática que es de lo más entretenida, ya está disponible en la plataforma.

La película del director Noah, una obra maestra para disfrutar este fin de semana, explora la crisis existencial de un actor famoso, cuya carrera está en declive y llega a emocionar con una trama imperdible.

El estreno en el catálogo dejó unas primeras muy buenas impresiones en los usuarios, sobre todo por la brillante actuación de George Clooney, muy bien acompañado por Adam Sandler y un gran elenco.

Se trata de una gran oportunidad para reír y meterse de lleno en una trama tragicómica que se refiere a la falsedad de las celebridades.

El estreno de la película Jay Kelly en la plataforma de Netflix fue el 5 de diciembre de 2025, con una duración de 2 horas y 13 minutos.

netflix-jay-kelly-george-clooney

Netfix: de qué trata la serie Jay Kelly

La nueva película de Netflix se centra en Jay Kelly (George Clooney), un famoso actor que es considerada una estrella de cine y que sufre una crisis existencial. Teniendo que sociabilizar con todas las personalidades que formaron parte de su vida, al ser homenajeado en un importante festival de cine, Jay Kelly se da cuenta que todos lo conocen más de la cuenta y lo poco que él mismo se conoce.

netflix-jay-kelly-george-clooney-adam-sandler

Reparto de Jay Kelly, película de Netflix

  • George Clooney (Jay Kelly)
  • Adam Sandler (Ron Sukenick)
  • Laura Dern (Liz)
  • Billy Crudup (Timothy)
  • Riley Keough (Jessica Kelly)
  • Grace Edwards (Daisy Kelly)
  • Stacy Keach (Mr. Kelly)
  • Jim Broadbent (Peter Schneider)

Tráiler de Jay Kelly, película de Netflix

Embed - Jay Kelly | Official Teaser | Netflix

Dónde ver la película Jay Kelly, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Jay Kelly se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Jay Kelly se puede ver en Netflix.
  • España: la película Jay Kelly se puede ver en Netflix.

