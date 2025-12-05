George Clooney llega a Netflix con un estreno sobre la crisis existencial

Se trata de una gran oportunidad para reír y meterse de lleno en una trama tragicómica que se refiere a la falsedad de las celebridades.

El estreno de la película Jay Kelly en la plataforma de Netflix fue el 5 de diciembre de 2025, con una duración de 2 horas y 13 minutos.

netflix-jay-kelly-george-clooney

Netfix: de qué trata la serie Jay Kelly

La nueva película de Netflix se centra en Jay Kelly (George Clooney), un famoso actor que es considerada una estrella de cine y que sufre una crisis existencial. Teniendo que sociabilizar con todas las personalidades que formaron parte de su vida, al ser homenajeado en un importante festival de cine, Jay Kelly se da cuenta que todos lo conocen más de la cuenta y lo poco que él mismo se conoce.

netflix-jay-kelly-george-clooney-adam-sandler

Reparto de Jay Kelly, película de Netflix

George Clooney (Jay Kelly)

Adam Sandler (Ron Sukenick)

Laura Dern (Liz)

Billy Crudup (Timothy)

Riley Keough (Jessica Kelly)

Grace Edwards (Daisy Kelly)

Stacy Keach (Mr. Kelly)

Jim Broadbent (Peter Schneider)

Tráiler de Jay Kelly, película de Netflix

Embed - Jay Kelly | Official Teaser | Netflix

Dónde ver la película Jay Kelly, según la zona geográfica