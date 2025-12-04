Netflix: tiene 8 capítulos, está basada en hechos reales y es la serie más tensionante de la plataforma

Se trata de la serie Estado de fuga 1986, una serie de 8 capítulos inspirada en la masacre del restaurante Pozzetto ocurrida en Bogotá en 1986. Dirigida por Carlos Moreno y Claudia Pedraza, este drama rememora uno de los episodios más violentos de la historia colombiana.

Estado de fuga 1986

Netflix: de qué trata la serie Estado de fuga 1986

La sinopsis oficial de la serie Estado de fuga versa: “Un exmilitar atrae a un estudiante hacia una oscura y retorcida amistad en este inquietante drama inspirado en hechos reales sobre una masacre ocurrida en la Bogotá de los años 80”.