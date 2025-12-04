Netflix: tiene 8 capítulos, está basada en hechos reales y es la serie más tensionante de la plataforma

La plataforma de series y películas de Netflix sigue sorprendiendo a los suscriptores con los mejores estrenos para cerrar el año con broche de oro. Este jueves 4 de diciembre de 2025, el gigante de la N roja incorporó una intensa producción colombiana basada en hechos reales.
Se trata de la serie Estado de fuga 1986, una serie de 8 capítulos inspirada en la masacre del restaurante Pozzetto ocurrida en Bogotá en 1986. Dirigida por Carlos Moreno y Claudia Pedraza, este drama rememora uno de los episodios más violentos de la historia colombiana.
Netflix: de qué trata la serie Estado de fuga 1986
La sinopsis oficial de la serie Estado de fuga versa: “Un exmilitar atrae a un estudiante hacia una oscura y retorcida amistad en este inquietante drama inspirado en hechos reales sobre una masacre ocurrida en la Bogotá de los años 80”.
León (José Restrepo), un estudiante de literatura que apenas comienza el camino para convertirse en escritor, descubre que su compañero de clase y amigo, Jeremías (Andrés Parra), ha hecho una masacre en un restaurante popular de Bogotá.
Para León y Jeremías, lo que comenzó como un interés mutuo por la literatura se convirtió en una complicidad de ideas oscuras y sueños violentos.
Netflix: tráiler de la serie Estado de fuga 1986
Reparto de Estado de fuga 1986, la serie de Netflix
- Andrés Parra (Jeremías Salgado)
- José Restrepo (Camilo eón)
- Carolina Gómez
- Jorge Enrique Abelio
- Consuelo Luzardo
- Camila Jurado
- Valentina Acosta
- Cécar Mora
- Héctor García
- Marcela Benjumea
- Ernesto Benjumea
- Mariana Mozo
- Paulina Diazgranados
