Prime Video y la comedia que se convertirá en tu próxima película favorita

El miércoles 3 de diciembre, la plataforma de streaming estrenó ¡Vaya Navidad! (Oh. What. Fun.) una película dirigida por Michael Showalter. Relata una historia divertida y atrapante ideal para ver en días festivos. Tiene una duración de 1.47 hs, por lo que se puede ver en una tarde familiar de cine. A continuación, te contamos de qué va la trama y por qué deberías agregarla a tu lista de favoritos.

vaya navidad La película dura poco menos de dos horas y es puro entretenimiento y risas. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Claire Clauster es el pegamento que une a su caótica y adorable familia en Navidad, pero este año, planea una salida especial para todos, y ellos cometen un gran error y la dejan sola en casa. Claire se siente harta y poco valorada, así que emprende su propia aventura improvisada. Mientras su familia lucha por encontrarla, Claire descubre la magia inesperada de una Navidad fuera de serie", revela Prime Video.