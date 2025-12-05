Comenzó diciembre y los usuarios aprovechan para mirar películas y series inspiradas en la Navidad. Ya sea clásicos de toda la vida entre los que se destacan Mi Pobre Angelito, El Grinch y Pesadilla antes de Navidad, hasta títulos recién agregados, siempre hay opciones inspiradas en las fiestas. En esta ocasión, te compartimos un estreno de Prime Video.
Prime Video y la comedia que se convertirá en tu próxima película favorita
La película cuenta una historia divertida y reconfortante. Se acaba de estrenar en Prime Video y es ideal para ver una tarde en una reunión familiar
El miércoles 3 de diciembre, la plataforma de streaming estrenó ¡Vaya Navidad! (Oh. What. Fun.) una película dirigida por Michael Showalter. Relata una historia divertida y atrapante ideal para ver en días festivos. Tiene una duración de 1.47 hs, por lo que se puede ver en una tarde familiar de cine. A continuación, te contamos de qué va la trama y por qué deberías agregarla a tu lista de favoritos.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"Claire Clauster es el pegamento que une a su caótica y adorable familia en Navidad, pero este año, planea una salida especial para todos, y ellos cometen un gran error y la dejan sola en casa. Claire se siente harta y poco valorada, así que emprende su propia aventura improvisada. Mientras su familia lucha por encontrarla, Claire descubre la magia inesperada de una Navidad fuera de serie", revela Prime Video.
La película gira en torno a Claire, una mujer que cada año lo da todo para que su familia disfrute de la época más bonita del año… Sin embargo, un despiste monumental la deja sola en casa durante la Navidad, mientras los suyos se van de excursión sin darse cuenta.
En lugar de hundirse, Claire aprovecha el silencio para darse un respiro y vivir la primera Navidad que siente realmente suya: planes improvisados, gente nueva y una libertad que llevaba años olvidada. Mientras tanto, su familia pasa del desconcierto a la culpa y emprende una búsqueda torpe y caótica que evidencia lo poco que valoraban su esfuerzo.
Tráiler
Reparto
- Michelle Pfeiffer
- Felicity Jones
- Chloë Grace Moretz
- Denis Leary
- Dominic Sessa
- Danielle Brooks
- Jason Schwartzman
- Eva Longoria
- Joan Chen