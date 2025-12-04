Prime Video tiene series y películas para todos los gustos, y en este artículo te compartimos como recomendación el remake de una serie de 1978-1990, que está inspirada en una saga de libros. Se trata de un relato sobre la bondad, el humor, la humanidad y la belleza de lo cotidiano.
Prime Video y la serie basada en un bestseller que es un éxito absoluto
Se trata de una serie británica basada en una saga de libros que fue un furor en los años setenta. Se puede ver en Prime Video
La serie se llama Todas las criaturas grandes y pequeñas (All Creatures Great and Small), se estrenó en 2020 y en la actualidad cuenta con seis temporadas. Es una ficción del Reino Unido ambientada en los años 30' y 40', que está basada en los libros del escritor James Herriot.
Herriot ejerció como veterinario rural toda su vida en una pequeña población de Yorkshire del Norte. A finales de los años sesenta, escribió su primer libro que trataba sobre su trabajo, algo que repetiría en el que se convertiría en su gran éxito, Todas las criaturas grandes y pequeñas, que alcanzaría una enorme resonancia en su momento, aunque él continuara compaginando su labor como médico de animales con la escritura.
A lo largo de los años, los libros fueron adaptados para cine y televisión. A continuación, te contamos de qué se trata la historia, para que veas la serie de Prime Video que estrenó en 2020.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"El excéntrico veterinario Siegfried Farnon decide contratar al recién licenciado James Herriot como ayudante en su consulta de Skaldale House, Darrowby, un pueblo ubicado en la verde campiña inglesa de Yorkshire. Ilusionado con su primer trabajo, Herriot pronto se da de bruces con la realidad de un día a día lleno de contratiempos y desafíos", revela la descripción de Prime Video.
La serie se centra en las aventuras del equipo de una clínica veterinaria en los años 30 y 40 en Yorkshire. El excéntrico Siegfried Farnon decide contratar al recién licenciado James Herriot como ayudante en su consulta veterinaria en Skaldale House, Darrowby, un pueblo ubicado en los valles de Yorkshire. Junto a ellos, encontramos a Tristan, el hermano pequeño de Siegfried; la adorable Helen, hija de un granjero de la zona; y la Sra. Hall, ama de llaves de la mansión.
Todas las criaturas grandes y pequeñas tiene una forma amable de acercarse a los conflictos cotidianos y apuesta por la humanidad de los personajes alejándose por completo de lo cínico. Los británicos son expertos en componer ficciones bienintencionadas que suponen un bálsamo a la hora abrazar la calma y la conexión.
Tráiler
Elenco
- Nicholas Ralph
- Samuel West
- Callum Woodhouse
- Anna Madeley
- Rachel Shenton
- Matthew Lewis
- Diana Rigg