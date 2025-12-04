Prime Video y la serie basada en un bestseller que es un éxito absoluto

Prime Video All Creatures Great and Small La serie combina drama y comedia. Imagen: Prime Video.

A lo largo de los años, los libros fueron adaptados para cine y televisión. A continuación, te contamos de qué se trata la historia, para que veas la serie de Prime Video que estrenó en 2020.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"El excéntrico veterinario Siegfried Farnon decide contratar al recién licenciado James Herriot como ayudante en su consulta de Skaldale House, Darrowby, un pueblo ubicado en la verde campiña inglesa de Yorkshire. Ilusionado con su primer trabajo, Herriot pronto se da de bruces con la realidad de un día a día lleno de contratiempos y desafíos", revela la descripción de Prime Video.

La serie se centra en las aventuras del equipo de una clínica veterinaria en los años 30 y 40 en Yorkshire. El excéntrico Siegfried Farnon decide contratar al recién licenciado James Herriot como ayudante en su consulta veterinaria en Skaldale House, Darrowby, un pueblo ubicado en los valles de Yorkshire. Junto a ellos, encontramos a Tristan, el hermano pequeño de Siegfried; la adorable Helen, hija de un granjero de la zona; y la Sra. Hall, ama de llaves de la mansión.

All Creatures Great and Small La serie se centra en el equipo de una clínica veterinaria. Imagen: Prime Video.

Todas las criaturas grandes y pequeñas tiene una forma amable de acercarse a los conflictos cotidianos y apuesta por la humanidad de los personajes alejándose por completo de lo cínico. Los británicos son expertos en componer ficciones bienintencionadas que suponen un bálsamo a la hora abrazar la calma y la conexión.

Tráiler

Elenco