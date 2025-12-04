Caso Loan: la causa dio un giro fundamental en la búsqueda del niño

Casación consideró que la decisión del tribunal correntino carecía de adecuación a la normativa y a las constancias de la causa, imponiendo "de manera irrazonable un plazo exiguo" a una investigación cuyo fin principal es encontrar a una víctima de 6 años que aún permanece desaparecida.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) había sostenido en su recurso que limitar la investigación a tan corto tiempo podría afectar de manera irremediable la posibilidad de conocer la "verdad real".

Destacaron que el delito de desaparición y trata de personas es de carácter continuo y permanente y obliga al Estado a agotar todas las medidas probatorias, citando las obligaciones internacionales de Argentina.

Durante la audiencia ante la CFCP, realizada el 19 de noviembre, el fiscal general Raúl Pleé resaltó la "gravedad institucional" del caso y solicitó anular la decisión, argumentando la innecesariedad de fijar plazos para la búsqueda del menor.

En un momento emotivo de la audiencia, la madre de Loan, María Noguera, hizo uso de la palabra por razones humanitarias. Ante los jueces, manifestó su preocupación por un posible cierre anticipado:

"No queremos que se cierre el caso. De hecho, queremos saber algo de nuestro hijo. No se sabe dónde está, como está o qué pasó con Loan", expresó.

