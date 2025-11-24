Inicio Sociedad Caso Loan
Caso Loan: se filtraron escandalosos audios de la mamá

María Noguera, la mamá de Loan Danilo Peña, el niño que permanece desaparecido, realizó polémicas declaraciones en un audio que se filtró

Pablo González
Pablo González
Confuso. María Noguera, mamá de Loan, hizo polémicas declaraciones que se filtraron. 

María Noguera, mamá de Loan Danilo Peña, vuelve a quedar en el centro de la escena. Después de las contradicciones mediáticas y sus declaraciones ante la Justicia, se conoce un fragmento que podría complicarla y obligarla a dar explicaciones.

loan1
Comprometida. María Noguera, mamá de Loan, quedó en la mira de la Justicia porque realizó polémicas declaraciones.

María Noguera vuelve a quedar en el centro de la polémica. Tras las contradicciones en sus declaraciones públicas y los puntos oscuros que surgieron durante su testimonio judicial, ahora se suma un nuevo elemento que podría complicar aún más su situación dentro del caso Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes.

En las últimas horas, se difundió un fragmento de audio atribuido a la madre de Loan que generó fuerte impacto. En el registro -publicado por el periodista Alejandro Pueblas- puede escucharse una afirmación grave y peligrosa que despertó sospechas: “lavaron el botín”.

La expresión, mencionada en un contexto informal, encendió inmediatamente el debate público sobre su significado y posibles implicancias dentro de la investigación.

Desde el inicio del caso, la conducta de María Noguera ha sido señalada por diversos especialistas y analistas judiciales debido a los cambios en su relato respecto al momento exacto de la desaparición de Loan Danilo Peña.

loan2
Caso Loan. La mamá del niño desaparecido, María Noguera, hizo declaraciones que no fueron bien tomadas por la justicia.

Además de las actitudes contradictorias en cámaras, sus declaraciones ante la Justicia que no coinciden con las de otros protagonistas.

La desaparición de Loan Danilo Peña continúa siendo uno de los episodios policiales más conmocionantes de los últimos tiempos en nuestro país.

Cada elemento nuevo -como este audio filtrado- genera reacciones inmediatas y reconfigura las hipótesis en torno al paradero del niño.

Fuente: eltrecetv.com.ar

