Caso Loan: se filtraron escandalosos audios de la mamá

La expresión, mencionada en un contexto informal, encendió inmediatamente el debate público sobre su significado y posibles implicancias dentro de la investigación.

Desde el inicio del caso, la conducta de María Noguera ha sido señalada por diversos especialistas y analistas judiciales debido a los cambios en su relato respecto al momento exacto de la desaparición de Loan Danilo Peña.

loan2 Caso Loan. La mamá del niño desaparecido, María Noguera, hizo declaraciones que no fueron bien tomadas por la justicia.

Además de las actitudes contradictorias en cámaras, sus declaraciones ante la Justicia que no coinciden con las de otros protagonistas.

La desaparición de Loan Danilo Peña continúa siendo uno de los episodios policiales más conmocionantes de los últimos tiempos en nuestro país.

Cada elemento nuevo -como este audio filtrado- genera reacciones inmediatas y reconfigura las hipótesis en torno al paradero del niño.

