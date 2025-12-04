Rociar jugo de cebolla en el cuero cabelludo: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Estas incluyen azufre, antioxidantes y compuestos antimicrobianos, que ayuda a combatir los folículos pilosos, mejorar la circulación sanguínea y combatir infecciones. Como si fuese poco, el jugo de cebolla puede ayudar a prevenir la caspa.

La aplicación del jugo con masaje puede mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, nutriendo mejor los folículos. El principal inconveniente es el olor provocado por esta verdura.

jugo de cebolla, cabello El jugo de cebolla puede poner fin a diferentes problemas en tu cabello.

Como toda aplicación casera, debes saber que los resultados no son inmediatos. Se recomienda aplicar el tratamiento de una a dos veces por semana, dejando actuar durante 15 a 30 minutos y luego lavando bien el cabello.

Se recomienda realizar una prueba antes de usar la cebolla como un ingrediente casero. De esta manera, te asegurarás de que no haya reacciones alérgicas. Tampoco debes aplicarlo en heridas o irritaciones.

Cómo preparar jugo de cebolla para aplicar en el cabello

Pelar y cortar: pela las cebollas y córtalas en trozos pequeños para facilitar el proceso de extracción. Triturar: coloca los trozos de cebolla en una licuadora o procesador de alimentos. Si es necesario, añade un poco de agua o gel de aloe vera para ayudar a licuar hasta obtener una pasta suave. Colar: vierte la pasta de cebolla en un colador de malla fina, una gasa o un trozo de tela sobre un tazón para separar el jugo del bagazo. Presiona bien para extraer la mayor cantidad de líquido posible.

Una vez tengas el jugo de cebolla, puedes aplicarlo en tu cuero cabelludo para obtener los beneficios o mezclarlo con otros ingredientes para potenciar su efecto.