Calor, humedad y severas tormentas con granizo en Mendoza se esperan para el fin de semana

Tormentas severas para el fin de semana

Maximiliano Viale destacó que desde el viernes la humedad aumenta y las chances de tormentas se adelantan en la tarde. Esto atenuaría la temperatura máxima que podría llegar a los 33 o 34 grados a la tarde.

"Atención con las tormentas del viernes porque hay más probabilidad de que nos afecten las tormentas en el Gran Mendoza, aunque estarán más presentes en toda la provincia y con mayor vigor", destacó Viale a Radio Nihuil.

Clima -pronostico del tiempo -lluvia (10).jpeg Las tormentas pueden llegar acompañadas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo en sectores. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Pero el día de mayor actividad de tormentas se espera que sea el sábado, para cuando dio varias recomendaciones: "Va a haber intensas precipitaciones y de manera continua en todo el norte de Mendoza desde el sábado en la tarde hasta el domingo a la madrugada".

Esta inestabilidad será en forma de tormentas con posibles ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo: "Es importante la cantidad de agua que se espera que caiga durante el sábado. La recomendación para ese día es que quienes hagan fiestas de din de año sean bajo techo".

El doctor en Meteorología indicó además que existe la posibilidad que el mismo sábado haya nevadas en la alta montaña y aconsejó que quienes realicen actividades en la montaña, las suspendan ese día porque las condiciones no serán buenas.

Luego de ese período intenso de tormentas el domingo permanece la nubosidad y lluvia intermitente, con un marcado descenso de temperatura que llegará a los 22 o 23 grados de máxima", detalló Viale, y agregó que desde el lunes se restablece el buen tiempo.