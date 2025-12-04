Calor, humedad y severas tormentas con granizo en Mendoza se esperan para el fin de semana

Mendoza atraviesa un período de mucho calor, con una humedad que irá en aumento hacia el fin de semana largo, además de la llegada de tormentas que pueden ser severas, con ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo. El pronóstico del tiempo anticipa un fin de semana con mucha caída de agua durante varias horas seguidas.
El doctor en meteorología Maximiliano Viale fue muy claro en su informe sobre el pronóstico desde este jueves y hasta el próximo lunes, pero destacó que un día del fin de semana será el que tendrá más caída de agua durante varias horas.
Parte de este período de calor sofocante, alta humedad y días tormentosos, tiene este jueves con una máxima de 37 o 38 grados luego de un amanecer muy caluroso. Además, se incrementa la inestabilidad hacia la tarde con la posibilidad de tormentas aisladas.
Tormentas severas para el fin de semana
Maximiliano Viale destacó que desde el viernes la humedad aumenta y las chances de tormentas se adelantan en la tarde. Esto atenuaría la temperatura máxima que podría llegar a los 33 o 34 grados a la tarde.
"Atención con las tormentas del viernes porque hay más probabilidad de que nos afecten las tormentas en el Gran Mendoza, aunque estarán más presentes en toda la provincia y con mayor vigor", destacó Viale a Radio Nihuil.
Pero el día de mayor actividad de tormentas se espera que sea el sábado, para cuando dio varias recomendaciones: "Va a haber intensas precipitaciones y de manera continua en todo el norte de Mendoza desde el sábado en la tarde hasta el domingo a la madrugada".
Esta inestabilidad será en forma de tormentas con posibles ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo: "Es importante la cantidad de agua que se espera que caiga durante el sábado. La recomendación para ese día es que quienes hagan fiestas de din de año sean bajo techo".
El doctor en Meteorología indicó además que existe la posibilidad que el mismo sábado haya nevadas en la alta montaña y aconsejó que quienes realicen actividades en la montaña, las suspendan ese día porque las condiciones no serán buenas.
Luego de ese período intenso de tormentas el domingo permanece la nubosidad y lluvia intermitente, con un marcado descenso de temperatura que llegará a los 22 o 23 grados de máxima", detalló Viale, y agregó que desde el lunes se restablece el buen tiempo.