Alerta de tormenta sin fin: llega una lluvia de 3 días seguidos a Mendoza

mapa_alertas - 2025-12-04T073154.728 Fuertes tormentas llegan a la provincia de Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por fuertes lluvias a la provincia de Mendoza durante tres días seguidos.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Se espera que los mayores acumulados de precipitación sean hacia la tarde/noche del día sábado 6 de noviembre. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias

tormenta rayo Tomá las medidas necesarias para cuidarte.