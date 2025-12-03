Alerta por fenómeno meteorológico activo en Argentina: qué es la oscilación de Madden y Julian

En su fase activa repercute en los ciclones tropicales, ya que se desarrollan con rapidez y favorecen que alcance categorías superiores a 3, en la escala Safiir-Simpson. También se le asocia con la velocidad e intensidad del desarrollo del fenómeno de El Niño o La Niña.

Fenómeno activo en Argentina

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la oscilación de Madden y Julian Se prevé que se mantenga activa en el Hemisferio oeste durante la primera semana. Se favorecen los desvíos positivos de temperatura en el norte de la Patagonia, Cuyo, centro y noreste del país y las precipitaciones menos intensas en el norte del Litoral.

lluvia paragua La oscilación Madden-Julian se caracteriza por una progresión hacia el este de grandes regiones de lluvia tropical.

En cuanto al fenómeno de La niña, informan que existe un 50% de probabilidad de que continúen las condiciones La Niña durante el verano. Se favorecen las precipitaciones inferiores a las normales en el centro, norte y noreste del país, desvíos positivos de temperatura en la Patagonia, centro-este y Litoral, y desvíos negativos de temperatura en la región del NOA.

La Oscilación Antártica se prevé se mantenga en fase negativa durante los próximos 10 días. Se pueden favorecer lluvias por sobre lo normal en Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, norte de la provincia de Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego.