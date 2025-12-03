Alerta por fenómeno meteorológico activo en Argentina: qué es la oscilación de Madden y Julian

Un gran fenómeno se encuentra activo en Argentina y miles de provincias se ven afectadas por la llegada del mismo. El Servicio Meteorológico Nacional compartió un informe en el cual alerta sobre que la oscilación de Madden y Julian se encuentra actualmente activa en Argentina. A contracción te contaremos todos los detalles de su llegada.
Qué es este fenómeno
La oscilación Madden Julian (MJO, por sus siglas en inglés) es una onda o zona de bajas presiones que recorren todo el mundo en un periodo de 30 a 60 días. Esta onda tiene efectos tanto en el océano como en la atmósfera.
Sus principales efectos en el océano son la variación de la temperatura superficial y en la atmosfera favorece el desarrollo de tormentas. Tiene dos fases, convectiva activa y convectiva inhibida. La primera es la que genera la mayor cantidad de lluvias.
En su fase activa repercute en los ciclones tropicales, ya que se desarrollan con rapidez y favorecen que alcance categorías superiores a 3, en la escala Safiir-Simpson. También se le asocia con la velocidad e intensidad del desarrollo del fenómeno de El Niño o La Niña.
Fenómeno activo en Argentina
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la oscilación de Madden y Julian Se prevé que se mantenga activa en el Hemisferio oeste durante la primera semana. Se favorecen los desvíos positivos de temperatura en el norte de la Patagonia, Cuyo, centro y noreste del país y las precipitaciones menos intensas en el norte del Litoral.
En cuanto al fenómeno de La niña, informan que existe un 50% de probabilidad de que continúen las condiciones La Niña durante el verano. Se favorecen las precipitaciones inferiores a las normales en el centro, norte y noreste del país, desvíos positivos de temperatura en la Patagonia, centro-este y Litoral, y desvíos negativos de temperatura en la región del NOA.
La Oscilación Antártica se prevé se mantenga en fase negativa durante los próximos 10 días. Se pueden favorecer lluvias por sobre lo normal en Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, norte de la provincia de Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego.