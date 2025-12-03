España en alerta: ¿por qué pagan 30 euros por cazar animales?

abalies Aragón paga 30 euros por cada jabalí eliminado.

La clave de este plan está en reducir la población de jabalí en la región. Se pusieron en marcha varias acciones, como la autorización para usar visores térmicos y la captura en vivo usando cercados de red. El consejero Rincón espera que estas iniciativas de contención resulten en la captura de "miles" de animales.

La alerta sanitaria que motivó estas acciones tiene un impacto económico inmenso. El sector porcino de Aragón da trabajo a más de 21.000 personas de forma directa e indirecta. Por eso, el gobierno regional busca blindar esta actividad fundamental para España.

Además de las medidas específicas de caza, se estableció una colaboración estrecha con la Federación Aragonesa de Caza. También se contrataron nuevos veterinarios y se compró material de bioseguridad necesario.

Coordinación frente al alerta

Todas las medidas puestas en marcha se mantendrán vigentes mientras la amenaza de la peste porcina africana se mantenga activa, sin una fecha límite definida. Sin embargo, se piensa que diciembre del próximo año puede ser una fecha posible para controlar la situación.

chancho España está intentando controlar una epidemia de peste porcina.

El consejero Rincón hizo un llamado importante al Gobierno central para que haya una coordinación efectiva entre todas las administraciones del país. La alerta sanitaria exige que se trabaje en conjunto para tener éxito.

Otro punto crucial es el trabajo diplomático. Rincón destacó lo importante que es la gestión de las exportaciones de carne. El trabajo con países como Japón es fundamental para mantener la economía de España en este sector.

La caza de estos animales se convierte en un asunto de Estado, dado el enorme peso del sector porcino de España en el mercado internacional. Se necesita tanto acción local como una visión global para proteger a miles de empleos y a toda una industria.