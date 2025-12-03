España en alerta: ¿por qué pagan 30 euros por cazar animales?

El gobierno de Aragón decidió implementar una acción directa para frenar el avance de la peste porcina africana (PPA) y así proteger a su sector productivo. Se trata de un incentivo económico de 30 euros que se otorga por cada jabalí cazado en las zonas cercanas a la frontera con Cataluña. Esta estrategia es clave, ya que Aragón es el principal productor de porcino de España y necesita proteger una industria que genera más del 40% de la producción agraria final de la región.
Esta enfermedad ya provocó brotes en la fauna salvaje de la provincia de Barcelona, específicamente en Collserola. A pesar de esto, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, confirmó que Aragón se mantiene libre de la PPA en sus animales salvajes, con los focos de la enfermedad contenidos en un área específica.
El plan de contención de la enfermedad
Esta nueva estrategia de caza se aprobó en un Consejo de Gobierno extraordinario. La meta principal es evitar que la enfermedad ingrese al territorio de Aragón, que cuenta con una industria porcina muy fuerte.
La clave de este plan está en reducir la población de jabalí en la región. Se pusieron en marcha varias acciones, como la autorización para usar visores térmicos y la captura en vivo usando cercados de red. El consejero Rincón espera que estas iniciativas de contención resulten en la captura de "miles" de animales.
La alerta sanitaria que motivó estas acciones tiene un impacto económico inmenso. El sector porcino de Aragón da trabajo a más de 21.000 personas de forma directa e indirecta. Por eso, el gobierno regional busca blindar esta actividad fundamental para España.
Además de las medidas específicas de caza, se estableció una colaboración estrecha con la Federación Aragonesa de Caza. También se contrataron nuevos veterinarios y se compró material de bioseguridad necesario.
Coordinación frente al alerta
Todas las medidas puestas en marcha se mantendrán vigentes mientras la amenaza de la peste porcina africana se mantenga activa, sin una fecha límite definida. Sin embargo, se piensa que diciembre del próximo año puede ser una fecha posible para controlar la situación.
El consejero Rincón hizo un llamado importante al Gobierno central para que haya una coordinación efectiva entre todas las administraciones del país. La alerta sanitaria exige que se trabaje en conjunto para tener éxito.
Otro punto crucial es el trabajo diplomático. Rincón destacó lo importante que es la gestión de las exportaciones de carne. El trabajo con países como Japón es fundamental para mantener la economía de España en este sector.
La caza de estos animales se convierte en un asunto de Estado, dado el enorme peso del sector porcino de España en el mercado internacional. Se necesita tanto acción local como una visión global para proteger a miles de empleos y a toda una industria.