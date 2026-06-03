Ni Una Menos marcha a 11 años de su primera movilización: cómo será en Mendoza

crimen-agostina-vega2 Agostina Vega tenía 14 años y fue encontrada asesinada una semana después de su desaparición. Ni Una Menos pide justicia.

Ni Una Menos señaló que ambos casos reflejan la persistencia de la violencia de género y reclamaron una mayor respuesta estatal para prevenir femicidios y desapariciones de mujeres y niñas.

Marcha de Ni Una Menos en Mendoza

La concentración será a las 18.30 en el Km0, en calles San Martín y Garibaldi, de la Ciudad de Mendoza, desde donde las diferentes agrupaciones y manifestantes se movilizarán por el centro.

Irán por calle San Martín hasta calle Las Heras, por donde avanzarán hasta calle Patricias Mendocinas para llegar a la Plaza Independencia.

Allí se espera que haya oradores de Ni Una Menos y montarán una especie de altar para recordar a las víctimas de femicidio.

marcha ni una menos 2024 La marcha de Ni Una Menos en Mendoza será desde las 18.30 de este miércoles. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Morón/ radio Nihuil

Reclamos por la violencia de género y acceso a la justicia

En la antesala de la marcha, referentes del colectivo realizaron una conferencia de prensa para exigir justicia por Agostina Vega y remarcar que su crimen "no es un caso aislado".

La movilización buscará además visibilizar la problemática de los femicidios en Argentina y reclamar políticas públicas vinculadas a la prevención de las violencias de género, el acceso a la justicia y el acompañamiento a víctimas y familiares.

Según datos difundidos por el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 24 de mayo de este año se registraron 99 víctimas letales de violencia de género en el país.

La organización también indicó que desde la primera marcha de Ni Una Menos fueron contabilizados más de 3.400 asesinatos de mujeres por razones de género.

La protesta de este miércoles se replicará en distintas ciudades argentinas y volverá a colocar en la agenda pública los reclamos vinculados a la violencia machista y la protección de mujeres y niñas.