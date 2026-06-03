El colectivo Ni Una Menos volverá a movilizarse este miércoles 3 de junio en distintos puntos del país, incluida Mendoza, con una concentración central frente al Congreso Nacional bajo las consignas "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos" y "Justicia por Dulce y Agostina".
Ni Una Menos marcha a 11 años de su primera movilización: cómo será en Mendoza
La convocatoria será este 3 de junio frente al Congreso y se replicará en todo el país para exigir justicia y respuestas ante la violencia de género
La convocatoria fue realizada a 11 años de la primera marcha que dio origen al movimiento feminista en Argentina, surgido en 2015 tras el femicidio de Chiara Páez. La movilización está prevista para las 17 en todo el país y contará con la participación de organizaciones feministas, sindicatos, agrupaciones sociales y organismos de derechos humanos.
Este año, uno de los principales reclamos estará centrado en los casos de Agostina Vega, la adolescente cordobesa de 14 años hallada asesinada tras varios días de búsqueda, y de Dulce Candia, la joven misionera de 17 años.
Ni Una Menos señaló que ambos casos reflejan la persistencia de la violencia de género y reclamaron una mayor respuesta estatal para prevenir femicidios y desapariciones de mujeres y niñas.
Marcha de Ni Una Menos en Mendoza
La concentración será a las 18.30 en el Km0, en calles San Martín y Garibaldi, de la Ciudad de Mendoza, desde donde las diferentes agrupaciones y manifestantes se movilizarán por el centro.
Irán por calle San Martín hasta calle Las Heras, por donde avanzarán hasta calle Patricias Mendocinas para llegar a la Plaza Independencia.
Allí se espera que haya oradores de Ni Una Menos y montarán una especie de altar para recordar a las víctimas de femicidio.
Reclamos por la violencia de género y acceso a la justicia
En la antesala de la marcha, referentes del colectivo realizaron una conferencia de prensa para exigir justicia por Agostina Vega y remarcar que su crimen "no es un caso aislado".
La movilización buscará además visibilizar la problemática de los femicidios en Argentina y reclamar políticas públicas vinculadas a la prevención de las violencias de género, el acceso a la justicia y el acompañamiento a víctimas y familiares.
Según datos difundidos por el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 24 de mayo de este año se registraron 99 víctimas letales de violencia de género en el país.
La organización también indicó que desde la primera marcha de Ni Una Menos fueron contabilizados más de 3.400 asesinatos de mujeres por razones de género.
La protesta de este miércoles se replicará en distintas ciudades argentinas y volverá a colocar en la agenda pública los reclamos vinculados a la violencia machista y la protección de mujeres y niñas.