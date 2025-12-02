Rige alerta amarilla por lluvia y tormenta en dos provincias

Varios días de tormenta han llegado a lo largo de estos días, el Servicio Meteoorlogico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en dos provincias por fuertes tormentas con actividad electrica. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de los fenómenos.
Alerta por tormenta
El Servicio Meteoorlogico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en las provincias de Salta y Jujuy por fuertes tormentas.
El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómenos como tormentas.
Recomendaciones para cuidarte
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.