El despertar de un gigante microscópico: Un "gusano zombi" revive tras 24.000 años bajo el hielo

Mediante una técnica de datación por radiocarbono, los científicos confirmaron que el gusano quedó atrapado en el hielo a finales del Pleistoceno. Tras ser extraído a una profundidad de 3,5 metros y descongelado cuidadosamente en un laboratorio, el rotífero no solo comenzó a moverse, sino que empezó a alimentarse y a reproducirse mediante partenogénesis (clonación natural).

El secreto de este "gusano zombi" reside en un proceso biológico llamado criptobiosis. En este estado:

El organismo detiene casi por completo su metabolismo.

Elimina el agua de sus células para evitar que los cristales de hielo las rompan.

Crea una "armadura" química que protege su ADN y proteínas durante milenios.

gusano zombi

¿Por qué este hallazgo es vital para el futuro de la ciencia?

Este descubrimiento, publicado originalmente en la revista Current Biology, no es solo una curiosidad histórica. Tiene implicaciones directas en campos que hasta hace poco eran considerados ciencia ficción:

Criogenia Humana: Si un animal con cerebro y sistema digestivo puede sobrevivir 24.000 años congelado, los científicos se preguntan si es posible aplicar mecanismos similares en tejidos u órganos humanos para trasplantes o viajes espaciales de larga duración.

Límites de la Vida: El hallazgo demuestra que la vida multicelular es mucho más robusta de lo que pensábamos, lo que refuerza las teorías sobre la posibilidad de vida en lunas heladas como Europa (Júpiter) o Encélado (Saturno).

El peligro del Permafrost: Con el cambio climático, el derretimiento del hielo siberiano podría despertar no solo rotíferos, sino virus y bacterias antiguos que han estado inactivos por milenios.

Además de su resistencia al frío, los rotíferos bdeloideos son famosos por haber sobrevivido millones de años sin sexo, utilizando la transferencia genética horizontal (absorbiendo ADN de otros organismos) para evolucionar. Este nuevo ejemplar de gusano zombi ahora servirá como modelo para entender cómo proteger las células contra la oxidación y el paso del tiempo, según los científicos.