Julio Cobos filoso contra Javier Milei: "Dejó al radicalismo agonizando"

"El PRO es el partido que más ayudó a Milei, desde antes que fuera presidente y sin embargo el PRO quedó mal. Los partidos que se mostraron firmes en sus convicciones, como Unión por la Patria y el FIT, han mantenido la misma confianza de la sociedad, aunque yo no comparto para nada su visión", definió.

Cobos en 7d Julio Cobos aseguró que Javier Milei dejó "agonizando o en coma al radicalismo".

Y en clara alusión a la crisis que vive la UCR a nivel nacional, Cobos repartió responsabilidades cuando resaltó que "el radicalismo se conduce con los gobernadores, con los intendentes y con el partido y tiene que haber una sintonía. Pero cuando ves que cada uno va tratando de salvarse como puede, se pierde la identidad nacional. Echarle la culpa a Losteau es la fácil, el problema es que no supimos articular y tomar postura firmes y unificadas".

Puso de ejemplo las alianzas que hicieron algunos gobernadores de su partido y la postura que tomaron otros que decidieron jugar solos en las últimas elecciones. "

Allasino y la chance de que se alíe con Cambia Mendoza y La Libertad Avanza

Quedan sólo 20 días para que se deban presentar las alianzas políticas que van a competir en las 6 comunas que desdoblaron sus elecciones de concejales. Entre ellas, la que más atracción genera en el Gobierno es Luján de Cuyo, porque es la única en la que ven chances de gestar un acuerdo electoral y luego compartir un triunfo.

Desde el PRO no descartaron la posibilidad de que el intendente Esteban Allasino avance con una alianza con radicales y libertarios, es más Julián Imazio publicó en este diario que se baraja la chance de que haya acuerdo en las 6 comunas, como una condición previa de esa sociedad en Luján, pero hasta ahora no hay nada confirmado.

En referencia a ese acuerdo Cobos blanqueó: "existe una posibilidad de que Allasino haga un acuerdo con Cambia Mendoza y La Libertad Avanza. De hecho se lo he sugerido para que le cueste menos ganar la elección. Él si va solo va a ganar la elección pero en Cambia Mendoza tienen que ser inteligentes, porque en el resto de las comunas es muy probable que gane el PJ", definió.

Y de paso recomendó que para que esa alianza se concrete "hay que dejar de lado los rencores personales", en alusión al enfrentamiento público que tienen Omar De Marchi, líder político de Allasino, y Alfredo Cornejo, estratega de Cambia Mendoza.