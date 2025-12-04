A menos de una semana de dejar su banca como diputado nacional, Julio Cobos pasó por Séptimo Día y reafirmó la postura crítica que tuvo no sólo de la gestión del presidente Javier Milei, sino también de las consecuencias que le dejó a su partido aliarse con La Libertad Avanza.
Julio Cobos filoso contra Javier Milei: "Dejó al radicalismo agonizando"
El saliente diputado nacional argumentó sus dichos en la cantidad de legisladores que conserva la UCR en el nuevo Congreso: "Hoy son 6 y éramos 34 radicales"
Sin tapujos aseguró: "al radicalismo lo dejó agonizando o en coma" y para argumentar su afirmación comparó la cantidad de diputados nacionales que conserva la UCR en el Congreso de la Nación y cuántos eran antes de esa alianza electoral: "Hoy Pamela Verasay quedó como presidenta del bloque, pero son 6 diputados y éramos 34", marcó.
En el programa político de Canal 7 se le mostraron archivos de sus declaraciones en los últimos hechos políticos y en uno de ellos, tras las elecciones en Buenos Aires, Cobos aseguraba que Javier Milei, que había prometido "ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo, se lo terminó poniendo al PRO", en referencia a cómo La Libertad Avanza absorvió al partido amarillo.
"El PRO es el partido que más ayudó a Milei, desde antes que fuera presidente y sin embargo el PRO quedó mal. Los partidos que se mostraron firmes en sus convicciones, como Unión por la Patria y el FIT, han mantenido la misma confianza de la sociedad, aunque yo no comparto para nada su visión", definió.
Y en clara alusión a la crisis que vive la UCR a nivel nacional, Cobos repartió responsabilidades cuando resaltó que "el radicalismo se conduce con los gobernadores, con los intendentes y con el partido y tiene que haber una sintonía. Pero cuando ves que cada uno va tratando de salvarse como puede, se pierde la identidad nacional. Echarle la culpa a Losteau es la fácil, el problema es que no supimos articular y tomar postura firmes y unificadas".
Puso de ejemplo las alianzas que hicieron algunos gobernadores de su partido y la postura que tomaron otros que decidieron jugar solos en las últimas elecciones. "
Allasino y la chance de que se alíe con Cambia Mendoza y La Libertad Avanza
Quedan sólo 20 días para que se deban presentar las alianzas políticas que van a competir en las 6 comunas que desdoblaron sus elecciones de concejales. Entre ellas, la que más atracción genera en el Gobierno es Luján de Cuyo, porque es la única en la que ven chances de gestar un acuerdo electoral y luego compartir un triunfo.
Desde el PRO no descartaron la posibilidad de que el intendente Esteban Allasino avance con una alianza con radicales y libertarios, es más Julián Imazio publicó en este diario que se baraja la chance de que haya acuerdo en las 6 comunas, como una condición previa de esa sociedad en Luján, pero hasta ahora no hay nada confirmado.
En referencia a ese acuerdo Cobos blanqueó: "existe una posibilidad de que Allasino haga un acuerdo con Cambia Mendoza y La Libertad Avanza. De hecho se lo he sugerido para que le cueste menos ganar la elección. Él si va solo va a ganar la elección pero en Cambia Mendoza tienen que ser inteligentes, porque en el resto de las comunas es muy probable que gane el PJ", definió.
Y de paso recomendó que para que esa alianza se concrete "hay que dejar de lado los rencores personales", en alusión al enfrentamiento público que tienen Omar De Marchi, líder político de Allasino, y Alfredo Cornejo, estratega de Cambia Mendoza.