El pronóstico del tiempo para Mendoza indicó que sigue el calor sofocante y la amenaza de tormentas

El calor extremo y la inestabilidad serán protagonistas en Mendoza durante los próximos días, según el pronóstico del tiempo elaborado por la Dirección de Contingencias Climáticas. La provincia atraviesa una seguidilla de tardes agobiantes, acompañadas por nubosidad variable y la posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche. Sin embargo, no cae ni una gota.
Para este jueves y viernes
Jueves 4 de diciembre
La jornada se presentará calurosa e inestable, con cielo parcialmente nublado y condiciones favorables para el desarrollo de tormentas aisladas durante la noche.
Máxima: 38°C
Mínima: 23°C
Viernes 5 de diciembre
Se repetirá el mismo patrón: temperaturas elevadas, ambiente húmedo e inestable y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche.
Máxima: 37°C
Mínima: 23°C
Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol en horas de la siesta, mantenerse hidratados y estar atentos a posibles alertas meteorológicas por actividad eléctrica o ráfagas.