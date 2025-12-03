Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Para este jueves y viernes

El pronóstico del tiempo para Mendoza indicó que sigue el calor sofocante y la amenaza de tormentas

El calor y la sensación de que no corre una gota de aire se instalaron en Mendoza. Tanto el jueves, como el viernes podría llover por la noche

Por UNO
La Plaza Independencia y sus fuentes de agua, un remanso para tanto calor por estos días.

Foto: UNO / Martín Pravata

El calor extremo y la inestabilidad serán protagonistas en Mendoza durante los próximos días, según el pronóstico del tiempo elaborado por la Dirección de Contingencias Climáticas. La provincia atraviesa una seguidilla de tardes agobiantes, acompañadas por nubosidad variable y la posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche. Sin embargo, no cae ni una gota.

Jueves 4 de diciembre

La jornada se presentará calurosa e inestable, con cielo parcialmente nublado y condiciones favorables para el desarrollo de tormentas aisladas durante la noche.

Máxima: 38°C

Mínima: 23°C

Clima -pronostico del tiempo -lluvia (4).jpeg
Sigue la amenaza de tormentas para este jueves y viernes, después de las altas temperaturas.

Viernes 5 de diciembre

Se repetirá el mismo patrón: temperaturas elevadas, ambiente húmedo e inestable y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche.

Máxima: 37°C

Mínima: 23°C

Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol en horas de la siesta, mantenerse hidratados y estar atentos a posibles alertas meteorológicas por actividad eléctrica o ráfagas.

