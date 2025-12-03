El pronóstico del tiempo para Mendoza indicó que sigue el calor sofocante y la amenaza de tormentas

Máxima: 38°C

Mínima: 23°C

Clima -pronostico del tiempo -lluvia (4).jpeg Sigue la amenaza de tormentas para este jueves y viernes, después de las altas temperaturas. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Viernes 5 de diciembre

Se repetirá el mismo patrón: temperaturas elevadas, ambiente húmedo e inestable y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche.

Máxima: 37°C

Mínima: 23°C

Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol en horas de la siesta, mantenerse hidratados y estar atentos a posibles alertas meteorológicas por actividad eléctrica o ráfagas.