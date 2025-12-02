El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó la continuidad de calor extremo y tormentas aisladas

Máxima: 37°C | Mínima: 21

Jueves 04-12-2025

Continuará el ambiente muy caluroso e inestable, con nubosidad variable y tormentas aisladas durante la noche.

Máxima: 38°C | Mínima: 23°C

Viernes 05-12-2025

Se mantiene el calor intenso y la inestabilidad, con cielo variable y posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche.

Máxima: 37°C | Mínima: 23°C