El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó la continuidad de calor extremo y tormentas aisladas

Este miércoles, jueves y viernes las máximas rondarán entre los 37°C y los 38°C. Hacia la noche se esperan tormentas

Ya se siente el verano en Mendoza con máximas que superarán los 30°C. Por la noche, la amenaza de tormentas.
Contingencias Climáticas informó que el pronóstico del tiempo para este miércoles la continuidad de calor e inestabilidad. En la previa del verano, hasta el viernes los días se mantendrán con una máxima de entre 37° y 38°.

Miércoles 03-12-2025

Jornada calurosa y algo nublada, con vientos moderados del noreste. Se esperan precipitaciones aisladas hacia la noche.

Máxima: 37°C | Mínima: 21

Jueves 04-12-2025

Continuará el ambiente muy caluroso e inestable, con nubosidad variable y tormentas aisladas durante la noche.

Máxima: 38°C | Mínima: 23°C

Viernes 05-12-2025

Se mantiene el calor intenso y la inestabilidad, con cielo variable y posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche.

Máxima: 37°C | Mínima: 23°C

