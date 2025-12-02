Contingencias Climáticas informó que el pronóstico del tiempo para este miércoles la continuidad de calor e inestabilidad. En la previa del verano, hasta el viernes los días se mantendrán con una máxima de entre 37° y 38°.
Datos meteorológicos
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó la continuidad de calor extremo y tormentas aisladas
Este miércoles, jueves y viernes las máximas rondarán entre los 37°C y los 38°C. Hacia la noche se esperan tormentas
Miércoles 03-12-2025
Jornada calurosa y algo nublada, con vientos moderados del noreste. Se esperan precipitaciones aisladas hacia la noche.
Máxima: 37°C | Mínima: 21
Jueves 04-12-2025
Continuará el ambiente muy caluroso e inestable, con nubosidad variable y tormentas aisladas durante la noche.
Máxima: 38°C | Mínima: 23°C
Viernes 05-12-2025
Se mantiene el calor intenso y la inestabilidad, con cielo variable y posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche.
Máxima: 37°C | Mínima: 23°C