El pronóstico del tiempo anticipa calor típico de verano con posibles tormentas en las tardes y noches

Pronóstico del tiempo con calor extremo y tormentas

Maximiliano Viale destacó que desde el miércoles comienza un proceso de ascenso de temperaturas que rondarán los 21 o 22 grados de mínima y podrían superar los 35 grados de máxima.

Esta condición se extenderá por lo menos hasta el viernes, lo que provocará días muy pesados y de calor extremo para los mendocinos.

Ola de calor pronostico del tiempo clima verano altas temperaturas (18).jpeg Según el pronóstico del tiempo el calor extremo se sentirá a partir del miércoles y se extenderá por lo menos hasta el viernes. Imagen ilustrativa. Foto: UNO / Martín Pravata

Explicó que la condición para que se conforme una ola de calor es que dure como mínimo 3 días, con mínimas que superen los 20.5 grados y máximas mayores de 35 grados.

Por otra parte, en Mendoza aumentará la inestabilidad durante las tardes y noches con probabilidad de tormentas aisladas, las cuales pueden tener actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Estas tormentas se desarrollan al pie de la cordillera y se desplazan hacia el este, por lo que pueden afectar varias zonas de la provincia.

Por todas estas condiciones, el pronóstico del tiempo anticipa días típicos de verano con calor y tormentas aisladas.