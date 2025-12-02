El aumento de las temperaturas será protagonista en esta semana. El pronóstico del tiempo indica que llegan días de mucho calor desde el miércoles y por lo menos hasta el viernes, con marcas cercanas a una ola de calor. Hacia el final de cada día existe la probabilidad de tormentas.
El pronóstico del tiempo anticipa calor típico de verano con posibles tormentas en las tardes y noches
El aumento de temperaturas será desde el miércoles hasta el viernes, según el pronóstico del tiempo. Además, estará presente la posibilidad de tormentas
Para este martes ya se nota un ascenso de la máxima que llegará a 32 grados hacia la tarde, con nubosidad variable, pero con el sol presente, indicó el doctor en meteorología Maximiliano Viale en Radio Nihuil.
Pero la semana estará marcada por el calor típico de pleno verano que comenzará a sentirse desde el miércoles, con un proceso de aumento de temperaturas mínimas y máximas que estarán cercanas a una ola de calor.
Pronóstico del tiempo con calor extremo y tormentas
Maximiliano Viale destacó que desde el miércoles comienza un proceso de ascenso de temperaturas que rondarán los 21 o 22 grados de mínima y podrían superar los 35 grados de máxima.
Esta condición se extenderá por lo menos hasta el viernes, lo que provocará días muy pesados y de calor extremo para los mendocinos.
Explicó que la condición para que se conforme una ola de calor es que dure como mínimo 3 días, con mínimas que superen los 20.5 grados y máximas mayores de 35 grados.
Por otra parte, en Mendoza aumentará la inestabilidad durante las tardes y noches con probabilidad de tormentas aisladas, las cuales pueden tener actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Estas tormentas se desarrollan al pie de la cordillera y se desplazan hacia el este, por lo que pueden afectar varias zonas de la provincia.
Por todas estas condiciones, el pronóstico del tiempo anticipa días típicos de verano con calor y tormentas aisladas.