El pronóstico del tiempo anticipa un progresivo aumento de las temperaturas para toda la semana, al igual que la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas en la tarde/noche desde el miércoles. Vuelve la circulación del viento norte acompañado de humedad.
Lluvias, tormentas y calor anticipa el pronóstico del tiempo para esta semana
Desde el miércoles comienza un período de aumento de temperatura con posibles lluvias y tormentas hacia la tarde, según el pronóstico del tiempo
El lunes amaneció con una llovizna débil en gran parte del Gran Mendoza con una mínima de 16.8 grados. El doctor en meteorología Maximiliano Viale destacó a Radio Nihuil la alta humedad e indicó que el cielo se despejará hacia el mediodía.
Pero por esa nubosidad la temperatura no subirá demasiado durante este lunes, y Viale anticipó que la máxima será de 25 grados.
En cambio el martes el cielo estará casi despejado por completo, con más presencia del sol, lo que hará que las temperaturas sean más elevadas. La máxima podría alcanzar los 30 grados.
El pronóstico del tiempo llega con lluvias y tormentas
Desde el miércoles se mantiene la tendencia del viento norte combinado con humedad, lo que provocará que siga el aumento de las temperaturas y la posibilidad de precipitaciones aisladas en la provincia.
Estas lluvias y tormentas aisladas pueden ocurrir hacia el final de la tarde o en las noches, con ráfagas de viento, actividad eléctrica y no se descarta la posibilidad de granizo.
Maximiliano Viale indicó que el pronóstico del tiempo marca que esta condición se mantendrá por lo menos hasta el viernes inclusive.