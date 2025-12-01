Lluvias, tormentas y calor anticipa el pronóstico del tiempo para esta semana

En cambio el martes el cielo estará casi despejado por completo, con más presencia del sol, lo que hará que las temperaturas sean más elevadas. La máxima podría alcanzar los 30 grados.

El pronóstico del tiempo llega con lluvias y tormentas

Desde el miércoles se mantiene la tendencia del viento norte combinado con humedad, lo que provocará que siga el aumento de las temperaturas y la posibilidad de precipitaciones aisladas en la provincia.

CLIMA PRONOSTICO DEL TIEMPO LLUVIA FRIO MENDOZA (3).jpeg Las lluvias y tormentas aisladas se esperan desde el miércoles hacia el fin de semana, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Estas lluvias y tormentas aisladas pueden ocurrir hacia el final de la tarde o en las noches, con ráfagas de viento, actividad eléctrica y no se descarta la posibilidad de granizo.

Maximiliano Viale indicó que el pronóstico del tiempo marca que esta condición se mantendrá por lo menos hasta el viernes inclusive.