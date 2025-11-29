Pronóstico del tiempo en Mendoza: alerta este fin de semana por lluvias, tormentas y viento Zonda

El nivel amarillo por la probabilidad de tormentas rige para el sur del Valle de Uco, Junín, Rivadavia, General Alvear y zona baja de San Rafael. También aparece la posible presencia de tormentas graniceras. El Zonda aparece durante la tarde en Malargüe y Uspallata.

Para el domingo 30 de noviembre, la inestabilidad continuará con nubosidad variable y las temperaturas se mantendrán con poco cambio, alcanzando una máxima de 25°C y una mínima de 17°C. Una alerta importante es el pronóstico de viento Zonda en Malargüe. En el sector de la alta montaña, las precipitaciones persistirán.

lluvias mendoza Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

El pronóstico del tiempo extendido

El lunes 1 de diciembre marcará el inicio de un cambio en las condiciones meteorológicas. Se espera poca nubosidad y un ascenso de la temperatura, con vientos leves provenientes del noreste. La máxima estimada es de 28°C, mientras que la mínima será de 16°C. La cordillera también presentará un cielo poco nuboso.

Finalmente, el martes 2 de diciembre, el cielo estará algo nublado y el ascenso de la temperatura continuará, llegando a una máxima de 30°C y una mínima de 15°C. Se esperan vientos moderados del noreste, y habrá precipitaciones nuevamente en la zona cordillerana.