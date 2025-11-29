Después de una semana de intenso calor y con altos niveles de humedad, el pronóstico del tiempo para este fin de semana indica que se vienen dos días con lluvias y tormentas en diferentes puntos de la provincia. El combo se completa con la presencia de viento Zonda en Malargüe y Uspallata.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: alerta este fin de semana por lluvias, tormentas y viento Zonda
Tras varios días intensos, llegará un alivio este sábado y domingo por las precipitaciones en el llano y en la alta montaña, según el pronóstico del tiempo
El sábado 29 de noviembre, Mendoza presentará condiciones de inestabilidad con nubosidad variable y poco cambio en las temperaturas. Se esperan lluvias y tormentas durante el día, con un descenso de la temperatura que llevará la máxima a 29°C. Las precipitaciones también se sentirán en la zona de la cordillera, por lo que habrá que circular con precaución en la Ruta 7.
En este caso, desde Defensa Civil emitieron una alerta naranja por las lluvias de intensidad moderada en el Este de Las Heras, Lavalle, La Paz, San Martín y Santa Rosa. No se descartó la posibilidad de caída de granizo.
El nivel amarillo por la probabilidad de tormentas rige para el sur del Valle de Uco, Junín, Rivadavia, General Alvear y zona baja de San Rafael. También aparece la posible presencia de tormentas graniceras. El Zonda aparece durante la tarde en Malargüe y Uspallata.
Para el domingo 30 de noviembre, la inestabilidad continuará con nubosidad variable y las temperaturas se mantendrán con poco cambio, alcanzando una máxima de 25°C y una mínima de 17°C. Una alerta importante es el pronóstico de viento Zonda en Malargüe. En el sector de la alta montaña, las precipitaciones persistirán.
El pronóstico del tiempo extendido
El lunes 1 de diciembre marcará el inicio de un cambio en las condiciones meteorológicas. Se espera poca nubosidad y un ascenso de la temperatura, con vientos leves provenientes del noreste. La máxima estimada es de 28°C, mientras que la mínima será de 16°C. La cordillera también presentará un cielo poco nuboso.
Finalmente, el martes 2 de diciembre, el cielo estará algo nublado y el ascenso de la temperatura continuará, llegando a una máxima de 30°C y una mínima de 15°C. Se esperan vientos moderados del noreste, y habrá precipitaciones nuevamente en la zona cordillerana.