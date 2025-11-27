Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo para Mendoza marca la continuidad del calor agobiante y tormentas

Tras las tormentas graniceras de este miércoles, el pronóstico anticipa la continuidad de calor extremo. El alivio recién llegará el domingo

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

La Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza informó sobre el pronóstico del tiempo en lo que queda de la semana corta y habrá una continuidad de temperaturas extremas, que se mantendrán por encima de los 30°C. El domingo baja la temperatura.

Jueves 27 de noviembre

La jornada se presentará algo nublada, con un leve descenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Durante la noche se espera inestabilidad en el sur provincial, mientras que en cordillera el cielo estará parcialmente nublado.

Máxima: 35°C | Mínima: 20°C

Viernes 28 de noviembre

Continuará el cielo algo nublado, con otro leve descenso térmico. Soplarán vientos moderados del sector sur, con probabilidad de tormentas aisladas y precipitaciones en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 18°C

Las tormentas y la inestabilidad permanecerán durante toda la semana.

El pronóstico del tiempo para el fin de semana

Sábado 29 de noviembre

Jornada inestable, con nubosidad variable y poco cambio de temperatura. Se prevén lluvias y tormentas.

Máxima: 31°C | Mínima: 18°C

Domingo 30 de noviembre

El tiempo seguirá inestable, con abundante nubosidad y condiciones de tormentas severas. Habrá viento Zonda en Malargüe.

Máxima: 28°C | Mínima: 16°C

Lunes 1 de diciembre

Mejoran las condiciones: el cielo estará con poca nubosidad, acompañado de ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.

Máxima: 30°C | Mínima: 15

