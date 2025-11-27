El pronóstico del tiempo para Mendoza marca la continuidad del calor agobiante y tormentas

La Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza informó sobre el pronóstico del tiempo en lo que queda de la semana corta y habrá una continuidad de temperaturas extremas, que se mantendrán por encima de los 30°C. El domingo baja la temperatura.
Tras las tormentas graniceras de este miércoles, el pronóstico anticipa la continuidad de calor extremo. El alivio recién llegará el domingo
Jueves 27 de noviembre
La jornada se presentará algo nublada, con un leve descenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Durante la noche se espera inestabilidad en el sur provincial, mientras que en cordillera el cielo estará parcialmente nublado.
Máxima: 35°C | Mínima: 20°C
Viernes 28 de noviembre
Continuará el cielo algo nublado, con otro leve descenso térmico. Soplarán vientos moderados del sector sur, con probabilidad de tormentas aisladas y precipitaciones en cordillera.
Máxima: 32°C | Mínima: 18°C
El pronóstico del tiempo para el fin de semana
Sábado 29 de noviembre
Jornada inestable, con nubosidad variable y poco cambio de temperatura. Se prevén lluvias y tormentas.
Máxima: 31°C | Mínima: 18°C
Domingo 30 de noviembre
El tiempo seguirá inestable, con abundante nubosidad y condiciones de tormentas severas. Habrá viento Zonda en Malargüe.
Máxima: 28°C | Mínima: 16°C
Lunes 1 de diciembre
Mejoran las condiciones: el cielo estará con poca nubosidad, acompañado de ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.
Máxima: 30°C | Mínima: 15