Alerta en Mendoza por fuertes tormentas con actividad eléctrica, posible granizo y calor extremo

Mendoza se prepara para un miércoles "muy complicado y movido" con mucho calor durante todo el día, pero con un ingrediente extra: tormentas aisladas en casi toda la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla y naranja en diferentes sectores debido a que las precipitaciones pueden ser abundantes con probabilidad de caída de granizo.
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo detalló a Radio Nihuil el complejo panorama que se espera para este miércoles. Señaló que la máxima será de 36 grados en el Gran Mendoza, mientras que en San Rafael y General Alvear se esperan temperaturas más elevadas por tercer día consecutivo.
Esto se debe a que persiste el viento del norte en toda la provincia. Además, se esperan ráfagas de viento Zonda en zonas de la precordillera, Uspallata, sectores del Valle de Uco y en parte de Malargüe.
Alerta por tormentas en Mendoza
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el Gran Mendoza y el este, y otra naranja para el Valle de Uco y sur por las tormentas aisladas que pueden registrarse desde la tarde y noche de este miércoles.
La meteoróloga detalló que pueden tener abundante caída de agua y venir acompañadas de fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y no se descarta la probabilidad de caída de granizo.
Naranjo Tamayo explicó que esto se debe al ingreso de un núcleo de aire frío en altura desde la cordillera a la altura de Mendoza, y generará estas tormentas al impactar con el aire cálido del norte que persiste en la provincia.
Vuelven las tormentas el fin de semana
El jueves se espera un día estable sin probabilidad de tormentas, con una mínima de 16 grados y una máxima de 34 grados, cielo parcialmente nublado y circulación de aire del este.
Pero esta estabilidad durará poco, ya que desde el viernes a la tarde noche se inicia otro período de posibles tormentas que se extenderá durante todo el fin de semana, acompañado de un descenso de las temperaturas.