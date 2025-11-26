Alerta en Mendoza por fuertes tormentas con actividad eléctrica, posible granizo y calor extremo

Alerta por tormentas en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el Gran Mendoza y el este, y otra naranja para el Valle de Uco y sur por las tormentas aisladas que pueden registrarse desde la tarde y noche de este miércoles.

La meteoróloga detalló que pueden tener abundante caída de agua y venir acompañadas de fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y no se descarta la probabilidad de caída de granizo.

lluvia en mendoza pronostico del tiempo4.jpg Las tormentas serán en casi toda la provincia durante la tarde y noche de este miércoles. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Naranjo Tamayo explicó que esto se debe al ingreso de un núcleo de aire frío en altura desde la cordillera a la altura de Mendoza, y generará estas tormentas al impactar con el aire cálido del norte que persiste en la provincia.

Vuelven las tormentas el fin de semana

El jueves se espera un día estable sin probabilidad de tormentas, con una mínima de 16 grados y una máxima de 34 grados, cielo parcialmente nublado y circulación de aire del este.

Pero esta estabilidad durará poco, ya que desde el viernes a la tarde noche se inicia otro período de posibles tormentas que se extenderá durante todo el fin de semana, acompañado de un descenso de las temperaturas.