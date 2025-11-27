El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó un fin de semana con jornadas de mucho calor, inestabilidad y tormentas. Al mismo tiempo se espera un fuerte descenso de la temperatura y la posibilidad de viento Zonda en el sur. Las condiciones mejoran hacia el lunes.
El pronóstico del tiempo adelantó un fin de semana con inestabilidad y tormentas hasta el lunes
El domingo habrá un brusco descenso de la temperatura, luego de varios días de calor extremo. Se registrarán tormentas y precipitaciones en la cordillera
Viernes 28
Nubosidad variable y leve descenso de la temperatura. Vientos moderados del sur. Tormentas aisladas en el sur y este de la provincia. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 33°C | Mínima: 22°C
Sábado 29
Jornada inestable, con nubosidad variable, lluvias y tormentas. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 29°C | Mínima: 18°C
Domingo 30
Persisten las condiciones inestables con nubosidad variable. Zonda en Malargüe. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 25°C | Mínima: 17°C
Lunes 1 de diciembre
Mejora el tiempo: poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Condiciones estables en cordillera.
Máxima: 28°C | Mínima: 16°C
Martes 2 de diciembre
Algo nublado, ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 30°C | Mínima: 15°C