El pronóstico del tiempo adelantó un fin de semana con inestabilidad y tormentas hasta el lunes

Máxima: 33°C | Mínima: 22°C

Sábado 29

Jornada inestable, con nubosidad variable, lluvias y tormentas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 18°C

Ola de calor pronostico del tiempo clima verano altas temperaturas (14).jpeg Se viene un calor intenso en Mendoza según el pronóstico y habrá que estar hidratado para sobrellevarlo Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Domingo 30

Persisten las condiciones inestables con nubosidad variable. Zonda en Malargüe. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 17°C

Lunes 1 de diciembre

Mejora el tiempo: poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Condiciones estables en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 16°C

Martes 2 de diciembre

Algo nublado, ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 15°C