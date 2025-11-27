Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Datos meteorológicos

El pronóstico del tiempo adelantó un fin de semana con inestabilidad y tormentas hasta el lunes

El domingo habrá un brusco descenso de la temperatura, luego de varios días de calor extremo. Se registrarán tormentas y precipitaciones en la cordillera

Por UNO
Se mantiene el pronóstico de jornadas de mucho calor, inestabilidad y la probabilidad de tormentas. El domingo baja la temperatura.

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó un fin de semana con jornadas de mucho calor, inestabilidad y tormentas. Al mismo tiempo se espera un fuerte descenso de la temperatura y la posibilidad de viento Zonda en el sur. Las condiciones mejoran hacia el lunes.

Viernes 28

Nubosidad variable y leve descenso de la temperatura. Vientos moderados del sur. Tormentas aisladas en el sur y este de la provincia. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 22°C

Sábado 29

Jornada inestable, con nubosidad variable, lluvias y tormentas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 18°C

Ola de calor pronostico del tiempo clima verano altas temperaturas (14).jpeg
Se viene un calor intenso en Mendoza según el pronóstico y habrá que estar hidratado para sobrellevarlo

Domingo 30

Persisten las condiciones inestables con nubosidad variable. Zonda en Malargüe. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 17°C

Lunes 1 de diciembre

Mejora el tiempo: poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Condiciones estables en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 16°C

Martes 2 de diciembre

Algo nublado, ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 15°C

