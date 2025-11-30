El Ejecutivo provincial informó a través de sus canales de prensa que este lunes no se desarrollarán actividades administrativas ni atención al público en las oficinas y organismos que funcionan en la Casa de Gobierno.
Suspendieron las actividades administrativas y la atención en la Casa de Gobierno para este lunes
Por un problema técnico no se desarrollarán actividades administrativas en las oficinas y organismos que funcionan en la Casa de Gobierno
Detallaron que durante la tarde de este domingo se registró un inconveniente técnico en el sistema hídrico del edificio de la Casa de Gobierno, lo que afectó a distintos sectores del mismo.
Explicaron que, como consecuencia de esta situación, y debido a tareas de reparación que requieren la interrupción temporal de los servicios de energía y de agua.
Los equipos técnicos trababan este domingo para restablecer las condiciones de funcionamiento con la mayor celeridad posible y prevén que el martes la actividad ya será normal.