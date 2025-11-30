Tormenta en Mendoza: el SMN emitió un alerta por granizo

Alerta por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en la provincia de Mendoza. Los departamentos afectados son San Rafael y General Alvear.

mapa_alertas - 2025-11-30T091537.214 Estos son los departamentos en alerta por fuertes tormentas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.