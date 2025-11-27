Cambio climático: el primer huracán que sorprendió a Sudamérica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MauroFdz/status/1993478690882117908?s=20&partner=&hide_thread=false Mientras algunos niegan el cambio climático, en este siglo se registró por primera vez un huracán en Sudamérica.



En marzo de 2004 se formó el huracán Catarina, que impactó al sur de Brasil con una intensidad de categoría 2.

Este se encontraba en un ambiente inusualmente favorable con la influencia de una cizalladura vertical de viento por debajo del promedio y temperatura superficial del mar sobre el promedio. La combinación de estos dos factores lideró a la lenta transición de un ciclón extratropical a un ciclón subtropical el 24 de marzo.

El sistema continuó en obtener características tropicales y se convirtió en una tormenta tropical al siguiente día mientras sus vientos incrementaron. La tormenta alcanzó vientos máximos sostenidos en un minuto de 120 km/h -equivalente a un huracán mínimo de categoría uno en la escala de huracanes de Saffir-Simpson- el 26 de marzo.

