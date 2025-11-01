Desastre por el huracán Melissa en el Caribe

Más de 6.000 personas permanecen en centros de evacuación, sin electricidad ni comunicación. El 60 % del país sigue sin suministro eléctrico y muchas rutas están cortadas. Para los argentinos en Estados Unidos con familiares o amigos en la isla, el Gobierno jamaiquino habilitó líneas especiales de emergencia y pide colaboración internacional.

Ayuda humanitaria y apoyo de Estados Unidos

Veinte aviones con ayuda humanitaria llegaron a Kingston, sumándose a los trece del día anterior. La distribución de suministros es compleja, pero el Gobierno de Estados Unidos enviará helicópteros para trasladar alimentos y atender a los heridos.

En tanto, en Haití, el Consejo Presidencial de Transición prometió medidas urgentes para asistir a las comunidades más vulnerables.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que Melissa aún provocará marejadas y fuertes olas en la costa noreste de Estados Unidos y Canadá durante los próximos días.