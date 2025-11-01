Desastre por el huracán Melissa en el Caribe

El huracán Melissa dejó más de 50 muertos y una destrucción masiva en el Caribe, especialmente en Haití y Jamaica, donde los equipos de rescate luchan por llegar a las zonas más aisladas. Convertido ya en ciclón postropical, Melissa fue el más potente de la temporada de huracanes del Atlántico, alcanzando la categoría 5 y causando daños catastróficos en viviendas e infraestructura.
En Haití, la Dirección de Protección Civil informó al menos 31 víctimas fatales y 21 desaparecidos por las intensas lluvias e inundaciones. La localidad de Pétit-Goâve, al sur de Puerto Príncipe, fue la más golpeada, con 23 muertes confirmadas, entre ellas 10 niños, tras el desborde del río La Digue, informó EFE.
Jamaica devastada y sin energía
En Jamaica, la ministra de Educación e Información, Dana Morris Dixon, confirmó 19 muertes y advirtió que la cifra podría aumentar. La región oeste, con distritos como Westmoreland y Saint Elizabeth, fue la más afectada. “La devastación es inimaginable”, declaró la funcionaria en conferencia de prensa.
Más de 6.000 personas permanecen en centros de evacuación, sin electricidad ni comunicación. El 60 % del país sigue sin suministro eléctrico y muchas rutas están cortadas. Para los argentinos en Estados Unidos con familiares o amigos en la isla, el Gobierno jamaiquino habilitó líneas especiales de emergencia y pide colaboración internacional.
Ayuda humanitaria y apoyo de Estados Unidos
Veinte aviones con ayuda humanitaria llegaron a Kingston, sumándose a los trece del día anterior. La distribución de suministros es compleja, pero el Gobierno de Estados Unidos enviará helicópteros para trasladar alimentos y atender a los heridos.
En tanto, en Haití, el Consejo Presidencial de Transición prometió medidas urgentes para asistir a las comunidades más vulnerables.
El Centro Nacional de Huracanes advirtió que Melissa aún provocará marejadas y fuertes olas en la costa noreste de Estados Unidos y Canadá durante los próximos días.