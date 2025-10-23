Alerta máxima: Florida en peligro de encontrarse con el huracán Melissa

melissa huracan Aunque Melissa no roce la península, olas fuertes, corrientes de resaca y lluvias pueden afectar áreas costeras del estado.

Se espera que Melissa serpentee sobre el Mar Caribe central durante varios días y se convierta en un huracán mayor a finales de este fin de semana o principios de la próxima semana. Debido al movimiento lento de Melissa, el riesgo de un período prolongado de varios días de vientos potencialmente dañinos, fuertes lluvias que resultan en inundaciones repentinas que amenazan la vida y numerosos deslizamientos de tierra, e inundaciones costeras continúan aumentando para Jamaica.

Medidas de protección

Si bien los huracanes representan la mayor amenaza para la vida y la propiedad, las tormentas y depresiones tropicales también pueden ser devastadoras. Los principales peligros de los ciclones tropicales (que incluyen depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes) son las inundaciones por marejadas ciclónicas, las inundaciones tierra adentro causadas por fuertes lluvias, los vientos destructivos, los tornados, el oleaje intenso y las corrientes de resaca.

huracan horario La época más cálida del año en Miami es alrededor del mes de agosto.