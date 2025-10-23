Alerta en Mendoza: nueva estafa virtual compromete a cientos de personas y piden especial cuidado

Una vez que la persona se registra y realiza una transferencia a una cuenta particular, los fondos desaparecen. En muchos casos, las plataformas muestran gráficos o saldos simulados para sostener la ilusión de que el dinero está generando ganancias, pero en realidad se trata de una operación fraudulenta.

Fuentes cercanas a la investigación de las estafas indicaron que los montos que les exigieron y por los que terminaron siendo estafados oscilan entre los 50 mil y los 200 mil pesos.

“Estamos hablando de una forma que se repite y por eso queremos alertar a la población para que no se dejen estafar; no confíen en estas supuestas inversiones que prometen ganancias rápidas y sencillas, porque el mundo de las inversiones rara vez funciona de esta manera”, advirtió Gabriela García Cobos, fiscal a cargo de la unidad especializada.

mendoza, estafa La estafa utiliza el nombre de esta reconocida empresa.

La estafa que replica sitios oficiales se llama phishing. A menudo, envían correos electrónicos o mensajes con enlaces a estas páginas falsas para engañar a las víctimas, como es este el caso.

Los investigadores señalaron que, para cometer esta estafa, los delincuentes adaptan sus estrategias de acuerdo con las búsquedas más comunes en internet y los intereses financieros de sus potenciales víctimas.

Cómo prevenir esta estafa

El Ministerio Público Fiscal recordó que cualquier ciudadano que sospeche haber sido víctima o testigo de una estafa virtual puede realizar la denuncia en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos o comunicarse con el portal institucional del MPF Mendoza.

Para evitar ser víctima de esta estafa, se recomienda verificar siempre que los sitios web correspondan a direcciones oficiales, desconfiar de las propuestas de inversión que prometen beneficios inmediatos y evitar transferencias a cuentas personales.