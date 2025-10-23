Alerta en Mendoza: nueva estafa virtual compromete a cientos de personas y piden especial cuidado

El Ministerio Público Fiscal ha emitido una alerta ante la aparición de una nueva estafa virtual en Mendoza, que se vincula con supuestos perfiles de la empresa Globant Acciones, reconocida internacionalmente por su dedicación a la ingeniería de software y servicios tecnológicos.
La estafa se da porque los ciberdelincuentes utilizan la identidad y la imagen de la reconocida empresa para generar confianza y atraer a las víctimas a falsas oportunidades de inversión.
Una estafa que sorprende a los mendocinos
Según la información recolectada, el modus operandi de estas estafas consta en contactar a sus víctimas a través de redes sociales, grupos de mensajería y anuncios digitales, ofreciendo la posibilidad de invertir en proyectos vinculados con la Inteligencia Artificial.
Una vez que la persona se registra y realiza una transferencia a una cuenta particular, los fondos desaparecen. En muchos casos, las plataformas muestran gráficos o saldos simulados para sostener la ilusión de que el dinero está generando ganancias, pero en realidad se trata de una operación fraudulenta.
Fuentes cercanas a la investigación de las estafas indicaron que los montos que les exigieron y por los que terminaron siendo estafados oscilan entre los 50 mil y los 200 mil pesos.
“Estamos hablando de una forma que se repite y por eso queremos alertar a la población para que no se dejen estafar; no confíen en estas supuestas inversiones que prometen ganancias rápidas y sencillas, porque el mundo de las inversiones rara vez funciona de esta manera”, advirtió Gabriela García Cobos, fiscal a cargo de la unidad especializada.
La estafa que replica sitios oficiales se llama phishing. A menudo, envían correos electrónicos o mensajes con enlaces a estas páginas falsas para engañar a las víctimas, como es este el caso.
Los investigadores señalaron que, para cometer esta estafa, los delincuentes adaptan sus estrategias de acuerdo con las búsquedas más comunes en internet y los intereses financieros de sus potenciales víctimas.
Cómo prevenir esta estafa
El Ministerio Público Fiscal recordó que cualquier ciudadano que sospeche haber sido víctima o testigo de una estafa virtual puede realizar la denuncia en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos o comunicarse con el portal institucional del MPF Mendoza.
Para evitar ser víctima de esta estafa, se recomienda verificar siempre que los sitios web correspondan a direcciones oficiales, desconfiar de las propuestas de inversión que prometen beneficios inmediatos y evitar transferencias a cuentas personales.