El huracán Melissa amenaza a Jamaica con vientos de 280 km/h

Las condiciones de tormenta tropical comenzarán hoy en el este cubano, y se esperan condiciones de huracán en varias regiones desde esta noche hasta la mañana del miércoles. En Haití, las ráfagas intensas y las lluvias torrenciales se sentirán durante las próximas 48 horas.

El Aeropuerto Internacional Norman Manley, en Kingston, ya registra vientos de hasta 83 km/h y fuertes precipitaciones.

Lluvias e inundaciones en plena temporada de huracanes

La temporada de huracanes en el Atlántico sigue mostrando su poder destructivo. El NHC advirtió que Melissa podría generar inundaciones repentinas potencialmente catastróficas y deslizamientos de tierra en zonas montañosas y costeras.

Aunque se esperan leves fluctuaciones en la intensidad del ciclón, los meteorólogos coinciden en que Melissa mantendrá su categoría máxima durante su paso por el Caribe.

Los expertos recomiendan evitar los viajes hacia Jamaica, el oriente cubano y las Bahamas durante los próximos días, y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del NHC y los servicios meteorológicos locales.