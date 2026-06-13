Por primera vez, se realizó con éxito el trasplante simultáneo de tres órganos de cerdo a un ser humano, un avance científico sin precedentes que promete revolucionar las tasas de supervivencia de los pacientes que esperan un donante. Lo hizo un equipo médico de la Universidad Médica de Guangxi, en China.
Hito médico en China: trasplantaron un hígado y dos riñones de un cerdo a un ser humano
Un equipo de investigadores de la Universidad Médica de Guangxi, en China, acaba de marcar un antes y un después en la historia de la medicina.
La compleja intervención consistió en la implantación de un hígado y dos riñones provenientes de un cerdo genéticamente modificado. Este logro posiciona a China a la vanguardia de la investigación en xenotrasplantes (trasplantes entre diferentes especies) y abre una luz de esperanza frente a la crítica escasez mundial de órganos. El avance fue publicado en la revista científica Med.
Los detalles de una cirugía sin precedentes
El procedimiento se llevó a cabo en un hombre de 53 años con insuficiencia renal avanzada y muerte encefálica. La operación contó con el consentimiento explícito de la familia y se desarrolló bajo los más estrictos protocolos clínicos, bioéticos y regulatorios.
La logística médica incluyó un gesto solidario y estratégico antes de la colocación de los órganos porcinos: los cirujanos extrajeron primero el hígado original del paciente que se encontraba en buenas condiciones- para trasplantarlo a otra persona que lo necesitaba con urgencia.
Posteriormente, mediante una única incisión abdominal, los especialistas lograron ubicar el bloque multiorgánico animal en sus posiciones anatómicas correspondientes. El éxito técnico de la cirugía radicó en gran medida en la precisión del equipo, que logró mantener el tiempo de isquemia fría en solo 281 minutos, un factor determinante para preservar la vitalidad y funcionalidad de los tejidos.
Primeras señales de éxito funcional
Los resultados de las primeras horas posteriores a la cirugía fueron sumamente alentadores:
- Hígado: comenzó a producir bilis de manera adecuada y casi inmediata.
- Riñones: empezaron a generar orina a las 19 horas de la intervención, colaborando activamente en la reducción de los niveles de toxicidad en la sangre del paciente.
La ingeniería genética detrás del milagro
El mayor enemigo de los trasplantes entre distintas especies es el rechazo inmunológico hiperagudo, una respuesta extremadamente agresiva donde el cuerpo receptor identifica y destruye el órgano extranjero en cuestión de minutos.
Para derribar esta barrera, los científicos aplicaron seis modificaciones genéticas clave en el cerdo donante mediante biotecnología de precisión:
- Eliminación de 3 genes porcinos: aquellos responsables de activar el rechazo inmunológico más violento.
- Inserción de 3 genes humanos: destinados a mejorar la compatibilidad inmunológica y reducir drásticamente el riesgo de trombos o alteraciones en la coagulación de la sangre.
Desafíos a futuro
A pesar del éxito inicial, los estudios médicos realizados 36 horas después de la cirugía detectaron la aparición de pequeños focos de necrosis y trombos microscópicos. Lejos de ser un fracaso, los investigadores consideran estos hallazgos como información científica invaluable. Estos datos permitirán perfeccionar los futuros tratamientos inmunosupresores y ajustar las técnicas de edición genética para las próximas fases de estudio.
¿Qué es un trasplante multiorgánico y por qué es tan importante?
En la práctica médica, un trasplante multiorgánico es la implantación simultánea de dos o más órganos en un mismo paciente. La singularidad de este caso radica en que la combinación de esta técnica con la xenotrasplantación podría ser la solución definitiva a largo plazo para la escasez de órganos.
En la actualidad, miles de personas en todo el mundo pasan años atrapadas en listas de espera y un alto porcentaje de ellas fallece antes de conseguir un donante compatible. Hitos como el de la Universidad de Guangxi demuestran que el futuro donde la medicina no dependa exclusivamente de donantes humanos está cada vez más cerca.