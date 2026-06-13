Hito médico en China: trasplantaron un hígado y dos riñones de un cerdo a un ser humano

La logística médica incluyó un gesto solidario y estratégico antes de la colocación de los órganos porcinos: los cirujanos extrajeron primero el hígado original del paciente que se encontraba en buenas condiciones- para trasplantarlo a otra persona que lo necesitaba con urgencia.

Posteriormente, mediante una única incisión abdominal, los especialistas lograron ubicar el bloque multiorgánico animal en sus posiciones anatómicas correspondientes. El éxito técnico de la cirugía radicó en gran medida en la precisión del equipo, que logró mantener el tiempo de isquemia fría en solo 281 minutos, un factor determinante para preservar la vitalidad y funcionalidad de los tejidos.

Primeras señales de éxito funcional

Los resultados de las primeras horas posteriores a la cirugía fueron sumamente alentadores:

Hígado: comenzó a producir bilis de manera adecuada y casi inmediata.

comenzó a producir bilis de manera adecuada y casi inmediata. Riñones: empezaron a generar orina a las 19 horas de la intervención, colaborando activamente en la reducción de los niveles de toxicidad en la sangre del paciente.

Hígado.jpg El hígado fue uno de los órganos que se trasplantó. Imagen ilustrativa.

La ingeniería genética detrás del milagro

El mayor enemigo de los trasplantes entre distintas especies es el rechazo inmunológico hiperagudo, una respuesta extremadamente agresiva donde el cuerpo receptor identifica y destruye el órgano extranjero en cuestión de minutos.

Para derribar esta barrera, los científicos aplicaron seis modificaciones genéticas clave en el cerdo donante mediante biotecnología de precisión:

Eliminación de 3 genes porcinos: aquellos responsables de activar el rechazo inmunológico más violento.

aquellos responsables de activar el rechazo inmunológico más violento. Inserción de 3 genes humanos: destinados a mejorar la compatibilidad inmunológica y reducir drásticamente el riesgo de trombos o alteraciones en la coagulación de la sangre.

Desafíos a futuro

A pesar del éxito inicial, los estudios médicos realizados 36 horas después de la cirugía detectaron la aparición de pequeños focos de necrosis y trombos microscópicos. Lejos de ser un fracaso, los investigadores consideran estos hallazgos como información científica invaluable. Estos datos permitirán perfeccionar los futuros tratamientos inmunosupresores y ajustar las técnicas de edición genética para las próximas fases de estudio.

¿Qué es un trasplante multiorgánico y por qué es tan importante?

En la práctica médica, un trasplante multiorgánico es la implantación simultánea de dos o más órganos en un mismo paciente. La singularidad de este caso radica en que la combinación de esta técnica con la xenotrasplantación podría ser la solución definitiva a largo plazo para la escasez de órganos.

En la actualidad, miles de personas en todo el mundo pasan años atrapadas en listas de espera y un alto porcentaje de ellas fallece antes de conseguir un donante compatible. Hitos como el de la Universidad de Guangxi demuestran que el futuro donde la medicina no dependa exclusivamente de donantes humanos está cada vez más cerca.