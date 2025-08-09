Temporada de huracanes en el Océano Atlántico: advierten más tormentas para Estados Unidos

Atlantico tormentas tropicales-efe 2 Imagen con la lista alfabética de los nombres de la temporada de huracanes del Atlántico para 2025 elegidos por la Organización Meteorológica Mundial (NWS) y anunciados este jueves por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). Crédito: EFE/EFE.

Segunda mitad turbulenta en el Océano Atlántico

Hasta ahora, el Océano Atlántico registró tormentas como Andrea, Barry, Dexter y Chantal. Esta última fue la primera en tocar tierra en Estados Unidos este año, dejando al menos dos víctimas mortales en Carolina del Norte.

Según Matt Rosencrans, meteorólogo principal de la NOAA, los factores identificados antes del inicio de la temporada se mantienen vigentes, confirmando las predicciones de mayo. Esto refuerza las proyecciones de una segunda mitad con mayor actividad ciclónica y riesgo para las zonas costeras.

La preocupación crece por el contexto institucional. La NOAA enfrenta críticas tras el reciente desmantelamiento de varias oficinas regionales del servicio meteorológico. Los recortes presupuestarios y el cierre de centros locales generan incertidumbre sobre la capacidad de respuesta frente a fenómenos extremos.

Pronóstico para el Pacífico y nuevas estimaciones

El pronóstico para el Pacífico Oriental, cercano a la costa oeste de Estados Unidos, es menos preocupante. La NOAA mantiene su estimación de una temporada por debajo del promedio, con entre 12 y 18 tormentas con nombre, aunque la región ya tuvo un inicio inusualmente activo con nueve sistemas formados en los primeros meses.

El aviso de la NOAA llega poco después de que la Universidad Estatal de Colorado (CSU) publicara su propio informe, proyectando 16 tormentas tropicales en el Atlántico entre junio y noviembre, tres de ellas huracanes mayores.

Con la combinación de aguas cálidas y patrones atmosféricos favorables, la segunda mitad de esta temporada de huracanes exige atención constante y planes de preparación para las comunidades costeras de Estados Unidos.