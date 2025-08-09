Inicio Mundo Temporada de Huracanes
Temporada de huracanes 2025

Temporada de huracanes en el Océano Atlántico: advierten más tormentas para Estados Unidos

NOAA prevé más tormentas y huracanes en el Océano Atlántico durante la temporada de huracanes. Conoce el pronóstico y las zonas en riesgo

Por UNO
Fotografía satelital cedida que muestra el estado del clima en el Atlántico

Fotografía satelital cedida que muestra el estado del clima en el Atlántico, donde se espera que suba la actividad de las tormentas tropicales. Crédito: EFE/ NOAA-NHC.

La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA) de Estados Unidos lanzó una advertencia: la segunda mitad de la temporada de huracanes en el Océano Atlántico será más activa de lo normal. El pronóstico oficial, que abarca de agosto a noviembre, prevé la formación de entre 2 y 5 huracanes mayores, con vientos que superen los 178 km/h, informó EFE.

NOAA alerta por más tormentas en la temporada de huracanes

Este incremento en la actividad se debe a una combinación de factores: temperaturas del mar por encima del promedio en el Atlántico tropical y el mar Caribe, y un monzón activo en África Occidental. Estas condiciones generan un ambiente ideal para el desarrollo de tormentas más intensas y prolongadas.

En total, la NOAA estima que en toda la temporada podrían formarse entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales entre 5 y 9 se convertirán en huracanes. Entre ellos, de 2 a 5 alcanzarían la categoría de “mayores”.

Atlantico tormentas tropicales-efe 2
Imagen con la lista alfab&eacute;tica de los nombres de la temporada de huracanes del Atl&aacute;ntico para 2025 elegidos por la Organizaci&oacute;n Meteorol&oacute;gica Mundial (NWS) y anunciados este jueves por la Oficina Nacional de Administraci&oacute;n Oce&aacute;nica y Atmosf&eacute;rica (NOAA). Cr&eacute;dito: EFE/EFE.

Imagen con la lista alfabética de los nombres de la temporada de huracanes del Atlántico para 2025 elegidos por la Organización Meteorológica Mundial (NWS) y anunciados este jueves por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). Crédito: EFE/EFE.

Segunda mitad turbulenta en el Océano Atlántico

Hasta ahora, el Océano Atlántico registró tormentas como Andrea, Barry, Dexter y Chantal. Esta última fue la primera en tocar tierra en Estados Unidos este año, dejando al menos dos víctimas mortales en Carolina del Norte.

Según Matt Rosencrans, meteorólogo principal de la NOAA, los factores identificados antes del inicio de la temporada se mantienen vigentes, confirmando las predicciones de mayo. Esto refuerza las proyecciones de una segunda mitad con mayor actividad ciclónica y riesgo para las zonas costeras.

La preocupación crece por el contexto institucional. La NOAA enfrenta críticas tras el reciente desmantelamiento de varias oficinas regionales del servicio meteorológico. Los recortes presupuestarios y el cierre de centros locales generan incertidumbre sobre la capacidad de respuesta frente a fenómenos extremos.

Pronóstico para el Pacífico y nuevas estimaciones

El pronóstico para el Pacífico Oriental, cercano a la costa oeste de Estados Unidos, es menos preocupante. La NOAA mantiene su estimación de una temporada por debajo del promedio, con entre 12 y 18 tormentas con nombre, aunque la región ya tuvo un inicio inusualmente activo con nueve sistemas formados en los primeros meses.

El aviso de la NOAA llega poco después de que la Universidad Estatal de Colorado (CSU) publicara su propio informe, proyectando 16 tormentas tropicales en el Atlántico entre junio y noviembre, tres de ellas huracanes mayores.

Con la combinación de aguas cálidas y patrones atmosféricos favorables, la segunda mitad de esta temporada de huracanes exige atención constante y planes de preparación para las comunidades costeras de Estados Unidos.

