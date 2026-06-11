"No me dejes": su novio fue baleado y ella le roba el arma para cobrar venganza

El asesinato de un joven de 19 años sorprendió a la gente en el norte de la Ciudad de México. Un video impactante que se ha compartido en redes sociales mostró los últimos momentos de la víctima. El ataque sucedió el 6 de junio durante el día.
El asesinato ocurrió dentro de una barbería de la zona. La persona fallecida se llamaba Aldair "N", y se le atribuía ser un posible miembro de la Unión Tepito. El hombre fue atacado directamente con disparos de un arma de fuego.
El video del crimen
Las imágenes del video mostraron la escena del crimen. Un cliente estaba esperando ser atendido en la tienda durante el tiroteo. La pareja de la persona herida vio la agresión en ese mismo lugar.
La mujer fue identificada como Aislinn Yamilé, conocida como "La Yami". Ella dijo frases de desesperación mientras la persona estaba muriendo. Las grabaciones mostraron el desgarrador pedido de la joven en el suelo.
Para ver el video, hacé click en este link.
Venganza
La novia sacó la pistola del cuerpo del herido para vengarse. Ella quería hacer justicia por sí misma después del atentado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo el plan con una acción rápida.
Policías de la Ciudad de México arrestaron a la mujer poco después. La detenida tenía antecedentes con la policía local. La policía la arrestó antes por ayudar a su pareja a escapar.