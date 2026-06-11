"No me dejes": su novio fue baleado y ella le roba el arma para cobrar venganza

arma "La Yami" no perdió el tiempo: le quitó el arma a su novio moribundo e intentó cobrarse venganza.

La mujer fue identificada como Aislinn Yamilé, conocida como "La Yami". Ella dijo frases de desesperación mientras la persona estaba muriendo. Las grabaciones mostraron el desgarrador pedido de la joven en el suelo.

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Venganza

La novia sacó la pistola del cuerpo del herido para vengarse. Ella quería hacer justicia por sí misma después del atentado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo el plan con una acción rápida.

Policías de la Ciudad de México arrestaron a la mujer poco después. La detenida tenía antecedentes con la policía local. La policía la arrestó antes por ayudar a su pareja a escapar.