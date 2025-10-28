Video: así se ve el ojo del huracán Melissa por dentro

Un nuevo huracán amenaza a muchos países luego de varias semanas. Melissa se acercó a Miami, pero luego comenzó a amenazar a Jamaica, un video demuestra como se ve el ojo del huracán por dentro. El Servicio Nacional de Huracanes emitió un alerta a ciertos por países por los posibles peligros que se generan con la llegada del fenómeno.
Llega el huracán
El huracán Melissa se encuentra muy cerca de tocar tierra en Jamaica este martes, amenazando con inundaciones devastadoras y vientos de 280 km/h que las autoridades advierten destrozarán la infraestructura de la nación caribeña.
La tormenta de categoría 5, potencialmente la más grande que haya golpeado a Jamaica, ya ha causado siete muertes en la región, pero los funcionarios están preocupados porque muchas personas ignoran los llamados a evacuar.
El Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica escribió en una publicación en X: Instamos al público a extremar las precauciones: actividades como trepar techos, asegurar sacos de arena o talar árboles pueden parecer manejables, pero incluso pequeños errores durante condiciones de huracán pueden provocar lesiones graves o la muerte.
Jamaica en alerta
El Servicio Nacional de Huracanes compartió: "Los residentes en Jamaica que experimentan el ojo no deben dejar su refugio a medida que los vientos aumentarán rápidamente dentro de la parte trasera de la pared del ojo de Melissa".
Para protegerse del viento, lo mejor que puede hacer es poner tantos muros como sea posible entre usted y el exterior. Una habitación interior sin ventanas, idealmente una donde también puede evitar la caída de árboles, es el lugar más seguro en el que puede estar en un edificio.
Puede cubrirse con un colchón y usar un casco para protección adicional. Un avión Cazahuracán de la NOAA observa que Melissa continúa fortaleciéndose con vientos máximos sostenidos de 185 mph (295 km/h). La presión central mínima ha caído a 892 mb (26.34 pulgadas) basada en datos de aviones de la NOAA y la Reserva de la Fuerza Aérea Cazahuracán.