Video: así se ve el ojo del huracán Melissa por dentro

El Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica escribió en una publicación en X: Instamos al público a extremar las precauciones: actividades como trepar techos, asegurar sacos de arena o talar árboles pueden parecer manejables, pero incluso pequeños errores durante condiciones de huracán pueden provocar lesiones graves o la muerte.

Jamaica en alerta

El Servicio Nacional de Huracanes compartió: "Los residentes en Jamaica que experimentan el ojo no deben dejar su refugio a medida que los vientos aumentarán rápidamente dentro de la parte trasera de la pared del ojo de Melissa".

En el siguiente video se puede observar el ojo del huracán Melissa

Imágenes impresionantes del interior del ojo del huracán Melissa, ahora categoría 5, captadas por un WC-130J Weatherbird del 53.º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Fuerza Aérea de EE. UU.

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 27, 2025

Para protegerse del viento, lo mejor que puede hacer es poner tantos muros como sea posible entre usted y el exterior. Una habitación interior sin ventanas, idealmente una donde también puede evitar la caída de árboles, es el lugar más seguro en el que puede estar en un edificio.

Puede cubrirse con un colchón y usar un casco para protección adicional. Un avión Cazahuracán de la NOAA observa que Melissa continúa fortaleciéndose con vientos máximos sostenidos de 185 mph (295 km/h). La presión central mínima ha caído a 892 mb (26.34 pulgadas) basada en datos de aviones de la NOAA y la Reserva de la Fuerza Aérea Cazahuracán.