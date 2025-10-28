Descubrimiento de un nido de avispas asiáticas genera alarma en Andalucía

Para poder llegar hasta él, tuvieron que construir un camino con una excavadora. El nido se encontraba en un pino a unos 10 metros de altura, en un lugar de muy difícil acceso. Solo así pudieron acercar la plataforma elevadora necesaria para la operación.

nido avispas El descubrimiento puso en alerta a toda la provincia, ya que este insecto puede invadir un ecosistema rápidamente.

La prioridad era retirar la estructura intacta. Esta tarea duró cerca de dos horas y fue muy exigente. García tuvo que llevar puesto todo el tiempo un traje de protección individual que está diseñado para usarse solo durante 15 minutos. Cada rama que rodeaba el nido se cortó con un cuidado extremo.

Actualmente, el nido se encuentra en fase de estudio. Este descubrimiento permite a los expertos analizar la colonia y entender mejor la expansión de la avispa asiática en el sur de España. Su presencia confirma que la especie se adapta a climas cálidos y coloniza nuevas zonas con rapidez.

Una especie invasora que se adapta a todo

Estas avispas se distinguen fácilmente de otras especies presentes en España. Tienen el cuerpo negro, las patas amarillas y una franja naranja en el abdomen. Su picadura deposita más veneno por su mayor tamaño, pero su capacidad de expansión es lo que realmente preocupa.

Su reproducción es muy agresiva y cualquier descuido puede provocar que centenares de reinas funden nuevas colonias. La decisión de retirar el nido entero va a permitir que los especialistas estudien cada larva. Así obtienen datos únicos sobre el avance de la especie en el sur de España.

Gracias a una buena coordinación, la avispa asiática no pudo establecerse en Andalucía, al menos por ahora. Los investigadores ya disponen de un primer registro concreto para continuar con la vigilancia sobre la expansión de la especie.