Descubrimiento de una posible cura para la calvicie en apenas 20 días sorprende a los especialistas

Los científicos buscaban replicar estos efectos siempre y cuando se evite la lesión en la piel, y para ello prepararon algunas mezclas de ácidos grasos disueltos en alcohol.

En ratones, los autores del descubrimiento encontraron que esta solución era prometedora en apenas tres semanas, incluso evitando la aplicación de irritantes.

Así las cosas, el serum del descubrimiento ha quedado patentado, aunque lo cierto es que todavía tiene que testearse en los seres humanos para evaluar factores como la regularidad y la eficacia. También servirá para determinar la dosis adecuada en cada persona.

calvicie, descubrimiento Este descubrimiento fue probado con gran efectividad en ratones.

Este descubrimiento es importante porque ilusiona a millones de personas que sufren la calvicie, ya que ven una posibilidad potencial para tratar problemas de este tipo en un futuro cercano.

Por qué se cae el pelo: causas más comunes

A la hora de determinar los factores que producen la calvicie, son varios los puntos que se pueden enumerar. Los más importantes son los que se muestran a continuación: