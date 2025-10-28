La DGE inició la última etapa para cubrir 630 cargos de director y vice en primaria

Este procedimiento está contemplado por la resolución N° 716/24-DGE, que estableció la realización de concursos de antecedentes, méritos y oposición para acceder a cargos directivos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

Desde la DGE explicaron que este proceso apunta a “promover competencias profesionales que garanticen una educación inclusiva, equitativa y de calidad”.

Cuáles son las etapas del proceso de titularización

El procedimiento se ajusta a lo dispuesto por el Estatuto del Docente (ley N° 4.934).

La primera etapa -realizada entre el 13 y el 15 de agosto de 2025- correspondió al concurso de traslado y ascenso, destinado a directores y vicedirectores titulares. Esta instancia se concretó mediante acto público virtual y sincrónico.

La toma de posesión de los cargos adjudicados será el 1 de febrero de 2026. Luego de esa fecha, las vacantes restantes serán cubiertas con los docentes que aprueben la fase de méritos y oposición, actualmente en curso.

Defensa de propuestas institucionales

Desde el 13 de octubre de 2025, los postulantes participan en la tercera instancia del concurso: la defensa oral de una propuesta de mejora institucional, según lo dispuesto por el memo N° 254 de la Subsecretaría de Educación.

Esta etapa es clave para evaluar la capacidad de los aspirantes de diseñar y argumentar estrategias de liderazgo, innovación pedagógica y gestión escolar.

Titularización docente: cómo será el concurso de ingreso 2026

La DGE también comenzó la convocatoria al concurso de ingreso a la docencia 2026, destinado a titularizar cargos en el nivel primario. La iniciativa, respaldada por la resolución 5.952, busca garantizar un acceso transparente y basado en el mérito para maestras y maestros de grado, de materias especiales -como Educación Física, Música y Artes Visuales- y auxiliares de informática educativa.

El proceso se desarrollará en diciembre de forma virtual y sincrónica, con la participación de la Junta Calificadora de Méritos, que tendrá a su cargo la validación de antecedentes y la publicación de los órdenes de mérito. Las inscripciones estarán abiertas del 27 de octubre al 7 de noviembre a través del GEM, y el acto público se concretará entre el 9 y el 12 de diciembre.