Las clases serán normales este lunes en todas las escuelas de la provincia

“El día domingo trabajarán los celadores para garantizar la limpieza y el mantenimiento durante la jornada electoral. Se les paga una jornada de $50.000, y si se requiere personal adicional, se reconoce doble jornada en las suplementarias del mes siguiente”, confirmó la jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Daniela García.

Escuela secundaria 1 Clases con normalidad este lunes en Mendoza.

Al igual que los celadores, los directivos también tendrán un pago por la guarda escolar. En total, trabajarán más de 1.900 celadores en tareas de higiene y acondicionamiento de las aulas durante el fin de semana.