La Dirección General de Escuelas (DGE) señaló que luego de las elecciones de este domingo el lunes la actividad escolar se dictarán con normalidad. Para garantizar que los chicos no se pierdan clases la Provincia aseguró un operativo en las 644 escuelas habilitadas como centros de votación.
Las clases serán normales este lunes en todas las escuelas de la provincia
Desde las 8 de este domingo, se habilitaron más de 600 escuelas y 4.000 mesas. Se organizarán turnos de limpieza para garantizar el dictado de clases este lunes
“El día domingo trabajarán los celadores para garantizar la limpieza y el mantenimiento durante la jornada electoral. Se les paga una jornada de $50.000, y si se requiere personal adicional, se reconoce doble jornada en las suplementarias del mes siguiente”, confirmó la jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Daniela García.
Al igual que los celadores, los directivos también tendrán un pago por la guarda escolar. En total, trabajarán más de 1.900 celadores en tareas de higiene y acondicionamiento de las aulas durante el fin de semana.
Los trabajadores recibirán $40.000 por la apertura y recepción del material electoral que se realizó el sábado.