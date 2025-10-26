Elecciones 2025: la ignota diputada nacional electa que sumó la alianza oficialista en Mendoza

Julieta Metral forma parte del equipo de Facundo Correa Llano, uno de los referentes demócratas que se sumó a las filas del mileísmo y logró posicionar a su gente dentro del frente que los libertarios conformaron junto a los radicales.

Abogada corporativa especializada en Derecho y Economía, Metral trabaja en el Poder Judicial de Mendoza como auxiliar jurídica. Este será el primer cargo político de la sanrafaelina radicada en Mendoza, quien asumirá como diputada nacional en el Congreso.