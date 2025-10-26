La joven candidata del oficialismo, María Julieta Metral Asensio, será diputada nacional a partir del 10 de diciembre tras los resultados de las elecciones de este domingo. La libertaria, que ocupó el cuarto lugar en la lista de LLA + CM, no tuvo protagonismo durante la campaña del oficialismo local y mantuvo un perfil bajo.
Elecciones 2025: la ignota diputada nacional electa que sumó la alianza oficialista en Mendoza
Julieta Metral, la abogada del equipo de Facundo Correa Llano, que ocupaba el cuarto lugar de la lista de LLA +CM, será diputada nacional desde diciembre
Julieta Metral forma parte del equipo de Facundo Correa Llano, uno de los referentes demócratas que se sumó a las filas del mileísmo y logró posicionar a su gente dentro del frente que los libertarios conformaron junto a los radicales.
Abogada corporativa especializada en Derecho y Economía, Metral trabaja en el Poder Judicial de Mendoza como auxiliar jurídica. Este será el primer cargo político de la sanrafaelina radicada en Mendoza, quien asumirá como diputada nacional en el Congreso.
La lista violeta en Mendoza alcanzó más del 53% de los votos y consagró como diputados electos a Luis Petri, Pamela Verasay, Álvaro Martínez y Julieta Metral. La otra banca quedó para el peronista Emir Félix.
Metral cobró notoriedad mediática hace una década, cuando demandó a la Municipalidad de San Rafael -entonces gobernada por Emir Félix- tras lastimarse una pierna en una vereda en construcción. También presentó una denuncia contra la empresa constructora.