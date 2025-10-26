Mendoza se consolida como bastión clave para Milei y La Libertad Avanza

Los resultados al cierre de las elecciones mostraron que la alianza La Libertad Avanza-Cambia Mendoza obtuvo un significativo respaldo del 53,87% frente a un 25,12% del peronismo. Este porcentaje posiciona a la provincia entre las que mayor apoyo brindan a la gestión de Milei, superando a otras jurisdicciones que también manifestaron una fuerte adhesión.

karina milei javier milei gabriel brega almuerzo san rafael Milei durante su última visita a Mendoza.

Provincias que apoyaron a Javier Milei

Otras jurisdicciones que registraron un fuerte apoyo a La Libertad Avanza incluyen la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Neuquén, entre otras. No obstante, Mendoza se destacó por la magnitud de su respaldo, consolidándose como un ejemplo de la fuerza libertaria en el interior del país.