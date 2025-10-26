Mendoza reafirmó este domingo su posición como uno de los principales bastiones electorales de Javier Milei y La Libertad Avanza. Tras las recientes elecciones legislativas, la provincia consolidó el apoyo más contundente hacia la fuerza política del presidente, según confirmaron los primeros recuentos, ubicándose en una posición destacada a nivel nacional.
Mendoza se consolida como bastión clave para Milei y La Libertad Avanza
La provincia reafirma su adhesión al espacio libertario con un significativo respaldo, superando a otras jurisdicciones importantes
Los resultados al cierre de las elecciones mostraron que la alianza La Libertad Avanza-Cambia Mendoza obtuvo un significativo respaldo del 53,87% frente a un 25,12% del peronismo. Este porcentaje posiciona a la provincia entre las que mayor apoyo brindan a la gestión de Milei, superando a otras jurisdicciones que también manifestaron una fuerte adhesión.
Provincias que apoyaron a Javier Milei
Otras jurisdicciones que registraron un fuerte apoyo a La Libertad Avanza incluyen la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Neuquén, entre otras. No obstante, Mendoza se destacó por la magnitud de su respaldo, consolidándose como un ejemplo de la fuerza libertaria en el interior del país.
A pesar de las expectativas previas sobre el resultado, y si bien el peronismo logró recuperar ciertos niveles de apoyo en comparación con años anteriores, el balance final realizado por la alianza que incluye a La Libertad Avanza y Cambia Mendoza es considerado altamente positivo.
Consolidación nacional de La Libertad Avanza
El sostenido respaldo del electorado mendocino subraya una clara preferencia por las propuestas del gobierno nacional, que están en sintonía con las posturas del gobernador Alfredo Cornejo (UCR).
La provincia, que ya había expresado un aval significativo a Milei en el ballotage presidencial -con más del 70% de apoyo-, refuerza así su alineación con el proyecto político de La Libertad Avanza y la figura del mandatario.