El Senado provincial vota la designación de 5 jueces, 1 fiscal y 1 funcionaria de la DGE

El Senado provincial vota este martes en sesión secreta los pliegos de 5 aspirantes a jueces y de 1 para fiscal que fueron recomendados por el gobernador Alfredo Cornejo tras haber rendido exámenes en el Consejo de la Magistratura.
También se apresta a convertir en funcionaria de la DGE a una postulante, también propuesta por el Poder Ejecutivo.
Todos ellos pasaron con apoyo y sin impugnaciones la audiencia pública del Senado provincial celebrada la semana pasada en el auditorio Margarita Malharro de Torres, de la Legislatura.
Los 7 aspirantes a jueces, fiscal y a la DGE en el Senado
El Senado provincial votará las designaciones de los siguientes aspirantes para los siguientes cargos.
. Andrea Susana Rus
Jueza de la Sala Unipersonal de las Cámaras de Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial
(492 adhesiones)
. Adolfo Mariano Leal
Juez de la Primera Cámara de Trabajo, de Paz y Tributario de la Cuarta Circunscripción Judicial.
(367 adhesiones)
. Paula Mariana Maure
Jueza de la Primera Cámara de Trabajo, de Paz y Tributario de la Cuarta Circunscripción Judicial.
(430 adhesiones)
. Silvina Anabel Molina
Jueza de Cámara del Tribunal de Gestión Judicial Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial.
(251 adhesiones)
. Silvia Raquel De Cara
Integrante del Consejo General de Educación
(2 adhesiones)
. Romina Sara Goulú Martín
Jueza de Sala Unipersonal de las Cámaras de Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial
(536 adhesiones)
. Nicolás Emiliano Muñoz
Fiscal de la Fiscalía de Instrucción N°2 de Malargüe (se desempeñó como subrogante en lugar de Andrea Lorente, que fue denunciada en el Jury de Enjuiciamiento y renunció en julio)
(210 adhesiones)