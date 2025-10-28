Inicio Política Jueces
Sesión secreta

El Senado provincial vota la designación de 5 jueces, 1 fiscal y 1 funcionaria de la DGE

El Senado vota el recambio en la Justicia del Trabajo y en una Fiscalía de Malargüe y 1 cargo para la DGE. Todos recibieron apoyo en la audiencia pública

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
El Senado vuelve a la actividad tras las elecciones legislativas 2025.

El Senado provincial vota este martes en sesión secreta los pliegos de 5 aspirantes a jueces y de 1 para fiscal que fueron recomendados por el gobernador Alfredo Cornejo tras haber rendido exámenes en el Consejo de la Magistratura.

También se apresta a convertir en funcionaria de la DGE a una postulante, también propuesta por el Poder Ejecutivo.

Todos ellos pasaron con apoyo y sin impugnaciones la audiencia pública del Senado provincial celebrada la semana pasada en el auditorio Margarita Malharro de Torres, de la Legislatura.

Audiencia-Pública-Senado

Los 7 aspirantes a jueces, fiscal y a la DGE en el Senado

El Senado provincial votará las designaciones de los siguientes aspirantes para los siguientes cargos.

. Andrea Susana Rus

Jueza de la Sala Unipersonal de las Cámaras de Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial

(492 adhesiones)

Andrea Rus-Senado
Andrea Rus, postulante para jueza del Trabajo, durante la audiencia pública, con los senadores Martín Kerchner y Walther Marcolini.

. Adolfo Mariano Leal

Juez de la Primera Cámara de Trabajo, de Paz y Tributario de la Cuarta Circunscripción Judicial.

(367 adhesiones)

. Paula Mariana Maure

Jueza de la Primera Cámara de Trabajo, de Paz y Tributario de la Cuarta Circunscripción Judicial.

(430 adhesiones)

. Silvina Anabel Molina

Jueza de Cámara del Tribunal de Gestión Judicial Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial.

(251 adhesiones)

. Silvia Raquel De Cara

Integrante del Consejo General de Educación

(2 adhesiones)

Silvia De Cara-Senado
La abogada y docente Silvia De Cara va por un cargo en la DGE.

. Romina Sara Goulú Martín

Jueza de Sala Unipersonal de las Cámaras de Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial

(536 adhesiones)

. Nicolás Emiliano Muñoz

Fiscal de la Fiscalía de Instrucción N°2 de Malargüe (se desempeñó como subrogante en lugar de Andrea Lorente, que fue denunciada en el Jury de Enjuiciamiento y renunció en julio)

(210 adhesiones)

