Con un llamado telefónico Milei y Macri sellaron la "reconciliación" tras el triunfo de LLA

Milei respondió al gesto rápidamente y por la misma vía: “Muchas gracias, presi”, replicó el mandatario.

Javier Milei y Mauricio Macri.jpg La alianza Javier Milei y Mauricio Macri logró derrotar a Axel Kicillof en Buenos Aires.

El recuerdo de la alianza en el búnker

Durante su discurso de victoria en el búnker del Hotel Libertador el pasado domingo, el jefe de Estado ya había dedicado un espacio para destacar la figura del fundador del PRO, marcando el fin del período de distanciamiento:

“Estamos a poquito más de dos años de aquella reunión en Acassuso, convocada por el presidente Macri, donde decidimos aunar fuerzas para derrotar al populismo”, recordó Milei ante sus seguidores.

Petri con Milei, Macri y Bullrich.jpg A poco de asumir, Milei se reunió con Macri. De hecho, los candidatos presidenciales de Juntos, Patricia Bullrich y Luis Petri, pasaron a formar parte del gobierno de La Libertad Avanza.

Fuentes cercanas al gobierno indican que, tras un año de tensiones, el vínculo entre ambos líderes se reactivó gracias a la intervención del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Francos es uno de los funcionarios que activamente impulsa la incorporación de dirigentes macristas al equipo de Gobierno para fortalecer la gestión.

Lo cierto es que en el Congreso de la Nación, las fuerzas de LLA van a necesitar del apoyo PRO para vehiculizar sus iniciativas, por lo que es verosímil que comience una etapa de negociaciones y diálogo entre ambos dirigentes.