El presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri mantuvieron una comunicación telefónica el mediodía del pasado lunes, confirmando el reflote de su vínculo político tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales.
Con un llamado telefónico Milei y Macri sellaron la "reconciliación" tras el triunfo de LLA
Según reportó la agencia Noticias Argentinas citando a una fuente oficial, la conversación se extendió durante aproximadamente diez minutos y tuvo lugar un día después de los mensajes cruzados de apoyo que ambos referentes compartieron en redes sociales.
El acercamiento entre Javier Milei y Mauricio Macri
El acercamiento se oficializó públicamente el domingo, inmediatamente después de conocerse los resultados, cuando Mauricio Macri utilizó su cuenta de X para felicitar al oficialismo: “Mis felicitaciones a LLA, al presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio”, escribió Macri. “Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes”.
Milei respondió al gesto rápidamente y por la misma vía: “Muchas gracias, presi”, replicó el mandatario.
El recuerdo de la alianza en el búnker
Durante su discurso de victoria en el búnker del Hotel Libertador el pasado domingo, el jefe de Estado ya había dedicado un espacio para destacar la figura del fundador del PRO, marcando el fin del período de distanciamiento:
“Estamos a poquito más de dos años de aquella reunión en Acassuso, convocada por el presidente Macri, donde decidimos aunar fuerzas para derrotar al populismo”, recordó Milei ante sus seguidores.
Fuentes cercanas al gobierno indican que, tras un año de tensiones, el vínculo entre ambos líderes se reactivó gracias a la intervención del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Francos es uno de los funcionarios que activamente impulsa la incorporación de dirigentes macristas al equipo de Gobierno para fortalecer la gestión.
Lo cierto es que en el Congreso de la Nación, las fuerzas de LLA van a necesitar del apoyo PRO para vehiculizar sus iniciativas, por lo que es verosímil que comience una etapa de negociaciones y diálogo entre ambos dirigentes.