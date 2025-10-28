Tras el triunfo electoral, Milei ratificó el pago de un nuevo bono de $70 mil para los jubilados

El sector de los jubilados y pensionados viene reclamando hace meses un aumento en los haberes y no una suma fija de pago extraordinario. Una de las acciones es la marcha a nivel nacional que se realiza en los alrededores de espacios públicos.

jubilados de mendoza ronda 85 3 Los jubilados y pensionados de Mendoza realizan todas las semanas concentraciones para reclamar el aumento de las jubilaciones y pensiones.

Para quiénes está dirigido el bono extraordinario

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el bono alcanzará a:

Titulares de prestaciones contributivas a cargo de ANSES bajo la Ley 24.241.

a cargo de ANSES bajo la Ley 24.241. Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

. Personas que perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez o por ser madres de siete hijos o más, y pensiones graciables.

En el caso de las pensiones compartidas, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, se considerará un único titular a los fines del derecho al bono.

Monto y condiciones

Quienes perciban hasta el haber mínimo jubilatorio recibirán el bono completo de $70.000 .

recibirán el . Aquellos cuyos haberes superen el mínimo, percibirán una suma proporcional hasta alcanzar el monto equivalente al haber mínimo más el bono total.

hasta alcanzar el monto equivalente al haber mínimo más el bono total. El beneficio no será remunerativo, no tendrá descuentos y no se computará para otros conceptos.

Para cobrar el bono, los beneficiarios deberán tener su prestación vigente en el mes de liquidación (noviembre).

Contexto y fundamento

El texto oficial recuerda que la fórmula de movilidad anterior, establecida por la Ley 27.609, “presentaba graves inconvenientes” al no proteger a los jubilados frente a la inflación. En 2024, el gobierno dispuso una nueva actualización mensual de haberes vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), a partir del Decreto 274/24.

Según el gobierno de Milei, el nuevo bono busca compensar los efectos adversos de la fórmula anterior sobre los haberes más bajos, y forma parte de las medidas adoptadas para sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores.