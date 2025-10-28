Una multinacional cerró su fábrica y despidió a 145 trabajadores

La multinacional de origen sueco SKF confirmó el cierre de su fábrica de rodamientos en la localidad bonaerense de Tortuguitas. En el proceso, 145 personas perdieron sus trabajos, ya que la empresa se reconvertirá en importadora de productos elaborados en Brasil.
Desde el Ministerio de Trabajo se intervino para garantizar que los cesanteados recibieran la indemnización que corresponde e incluso buscar un pago superior.
La explicación de la empresa SKF
"Tras evaluar cuidadosamente varias propuestas, lamentablemente no hemos encontrado una alternativa sostenible al cierre de nuestra planta en Tortuguitas. Por supuesto, es una decisión difícil, pero necesaria para asegurar nuestra competitividad global a largo plazo", declaró Manish Bhatnagar, presidente de la Región Industrial de las Américas y Australia.
El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, lamentó el cierre de la planta y expresó: "Mientras el mundo cuida su producción, Argentina abre sus puertas a todo lo importado", tras mantener un encuentro con el presidente de Brasil, Lula da Silva.
En el mismo sentido, agregó: "SKF se va a reconvertir en importadora y perdemos puestos de trabajo. Están transformando el modelo productivo de la Argentina. En 90 años habrá vivido momentos difíciles, pero nunca tomó una decisión como esta", afirmó a declaraciones a AM 530.
SKF hace una reestructuración global
La decisión que tomó la empresa no tiene que ver solamente con Argentina, sino que responde a una reestructuración global destinada a concentrar la fabricación en instalaciones más grandes y avanzadas. En ese sentido, América es su segundo lugar de más influencia.
La empresa SKF opera en Argentina desde 1917 y se encuentra especializada en fabricación y comercialización de rodamientos, obturaciones y sistemas de lubricación.
Además de estas especializaciones, la empresa sueca, que tiene presencia en gran parte del mundo, también fabrica sistemas de lubricación y raíles que permiten movimientos lineales; - servicios: principalmente servicios de asistencia técnica, mantenimiento y formación.