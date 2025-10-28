Una multinacional cerró su fábrica y despidió a 145 trabajadores

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, lamentó el cierre de la planta y expresó: "Mientras el mundo cuida su producción, Argentina abre sus puertas a todo lo importado", tras mantener un encuentro con el presidente de Brasil, Lula da Silva.

En el mismo sentido, agregó: "SKF se va a reconvertir en importadora y perdemos puestos de trabajo. Están transformando el modelo productivo de la Argentina. En 90 años habrá vivido momentos difíciles, pero nunca tomó una decisión como esta", afirmó a declaraciones a AM 530.

empresa skf

SKF hace una reestructuración global

La decisión que tomó la empresa no tiene que ver solamente con Argentina, sino que responde a una reestructuración global destinada a concentrar la fabricación en instalaciones más grandes y avanzadas. En ese sentido, América es su segundo lugar de más influencia.

La empresa SKF opera en Argentina desde 1917 y se encuentra especializada en fabricación y comercialización de rodamientos, obturaciones y sistemas de lubricación.

Además de estas especializaciones, la empresa sueca, que tiene presencia en gran parte del mundo, también fabrica sistemas de lubricación y raíles que permiten movimientos lineales; - servicios: principalmente servicios de asistencia técnica, mantenimiento y formación.